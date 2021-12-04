Adil Öksüz nasıl serbest kaldı? Emekli savcı yaşananların perde arkasını A Haber'de anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 numaralı isimlerinden olan Adil Öksüz o gece nasıl serbest kaldı? Firari FETÖ'cü Öksüz'ü o gece nasıl sorgulandı? Öksüz'ü tutuklanması için sevk eden emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, yaşananların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. İşte ses getirecek o açıklamalar...

A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün serbest kalma sürecini detaylarıyla paylaştı.

FETÖ'den atılan, örgütten ayrılan, bir şekilde uzaklaştırılan 2000'den bu yana örgütle bağını koparmış olan insanlar konuşurken bildiklerinin tümünü hiç söylemiyorlar. 2014 yılında deseler ki ''Bunların askeriye içinde bunlar var, bunu gördüm. Abilere bağlı olan şunlar var. Kuvvet imamları olanlar var, yargı imamı filancadır.'' İfşa olmuş birisini söyleyip bırakıyorsunuz, diğerlerini hiç söylemiyorsunuz.

ADİL ÖKSÜZ NASIL SERBEST KALDI? EMEKLİ SAVCI A HABER'DE ANLATTI

Silahlı Kuvvetlerde yüzde 40 adamınız varmış diyorsunuz, ''ne yüzde 40'ı yüzde 60'' diyorlar. 60 olduğuna göre en ast rütbeden en üst rütbeye kadar adamınız var demektir ve kimlerin de bu kuvvetlerin imamları olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur.

Darbe teşebbüsünden sonra konuşan FETÖ'cüler de aynı şeyleri söylüyor. Konuşuyor, konuşuyorlar ama asla ifşa olmamış kişilerin bilgisini vermiyorlar.

O gün terörle mücadelenin havuzuna girmiş, oraya gelen emniyet istihbaratçı olduğunu söyleyen bir memur arkadaşa diyorlar ki ''Adil Öksüz mü? O zaten FETÖ'cü.'' Fakat o bunu yazıya dökmüyor. Sözlü mülakat yapmak yerine onu yazılı hale getir. Telefonla şu numara ile görüştüm. Bu numaradaki polis memuru, amir arkadaş bana şu isimli şahsın 2014'ten bu yana FETÖ'nün kayıtlısı olduğunu söyledi diyebilirsiniz. Çıplak fotoğraflı belgeyle koyabilirdiniz, elinizle yazılı tutanak tutabilirdiniz. Daha somut olurdu.

Zaten burada soyut-somut araştırmanıza gerek yok. Bir gün önceki geceyi hepiniz görmüşsünüz. Her taraf bombalanıyor. Bizim vergilerimizle alınmış uçaklarımız bize saldırıyor. Orada bir şeylerin muhakemesini yapmanıza gerek yok.

97 KİŞİ TUTUKLANDI BİR TEK ADİL ÖKSÜZ SERBEST KALDI

Adil Öksüz en son gönderilen kişidir. Ondan önce 100'e yakın kişi gönderilmiş ve hepsi tutuklanmıştır. Adil Öksüz niye bırakılıyor ve 05.45 gibi bir saatte gidiyor, 06.00 gibi de serbest bırakılıyor. Adil Öksüz'ün dışındaki 97 kişi tutuklandı bir tek o serbest kaldı.