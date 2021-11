Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan şampiyonluk mesajı! O gün geldiğinde...

Başkanlığın sadece hayal edilebilecek bir şey olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, "Allah'ın takdiri olan bir şey. Şartların ve ortamın oluşması ve uygun zaman sizi o noktaya getirebiliyor. 2002 Kasım'da aday olmuştum, gerçekleşmedi ama beklemediğim bir anda 2018 yılında kendimi başkanlık koltuğunda buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, kulüp başkanı olduktan sonra hayatının neredeyse tamamının değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özel ve sosyal hayat ciddi şekilde etkilendi. Özellikle Trabzonspor gibi başarıya susamış, şampiyonluğu hedefleyen, şampiyonluktan başka bir sıralamayı kabul etmeyen, Türkiye Kupası veya Süper Kupa'yı başarısızlık olarak kabul edip teselli mükafatı olarak dahi görmeyen, beklentisi hep çok yüksek düzeyde olan ama ekonomisi dibe vurmuş, teknik olarak iflasta bir kulübe geldik. Hem ekonomisini toparlayıp hem yarışın içinde tutmak ve arzulanan başarıyı gerçekleştirmek için harcadığınız çaba, her şeyden fedakarlık etmenizi gerektiriyor. Aileden, sosyal hayatınızdan, o zamana kadar içinde bulunduğunuz hayatın çok dışında bir hayat yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Yüzde 80-90 hayatınız değişiyor. Ancak attığımız her gol, aldığımız her 3 puan, oynadığımız iyi futbol, geriye düştüğümüz zaman çevirdiğimiz her maç beni en çok sevindiren şey, işin en keyifli tarafı."