Trabzonspor’da Djaniny şov! 3 gole direkt katkı

Trabzonspor 'un Yeşil Burun Adalı forveti dün gecenin öne çıkan ismi oldu. Bakasetas ve Hamsik'in sakatlığında sağ kanatta görev yapan Djaniny ilk yarıda resital sundu, Bordo- Mavililer'in bu yarıda bulduğu 3 golde de vardı.

Abdülkadir'in frikikten ağları bulduğu pozisyonda takımına serbest vuruşu kazandıran isim olan Djaniny, 42'de farkı ikiye çıkaran golü ağlara gönderdi ve bu sezonki 3. golünü attı. 30 yaşındaki oyuncu 3 dakika sonra da Cornelius'a asist yapıp 3. golün hazırlayıcısı oldu.

Djaniny şov yaptığı gecede alınan 3 puana büyük katkı sağladı.

Djaniny maç sonunda yaptığı açıklamada, "Biz burada kazanmak için varız, hazırız buna. Kazandığımız 3 puan bizi rakiplerimizden uzaklaştırırken hedefimize yakınlaştırıyor" dedi.