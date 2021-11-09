Siyasi ahlaksızlık! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'porno' yalanı elinde patladı! A Haber'i hedef aldı
Bingöl ziyaretinde şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal tavrı sıcaklığını koruyor. Bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener, yalan ve iftiraya da başvurdu. Akşener, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e 'porno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz' diyerek iftira ve hakaretlerde bulunurken A Haber'i de hedef aldı.
Siirt'te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen provotaköre haddini bildiremeyen İYİ Partili Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Akşener'in ziyareti sırasında şehit yakını olan bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği duyuluyor.
Olay sonrası grup başkanvekilliğinden istifa eden Türkkan'a tepkiler dinmezken, İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında skandala sahip çıkarak şehit ağabeyine iftiralarda bulundu.
Ancak Akşener'in, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz." yalanı kısa sürdü.
Şehit ağabeyi Tahir Gümren, yaptığı açıklamada, "Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Akşener, özür dilemek ve Lütfü Türkkan hakkında gereğini yapmak yerine vatandaşa doğru haberi aktarmak ilkesine sahip olan A Haber'e de alçakça saldırıda bulundu.
"Her dükkanın içinde A Haber'inize provokasyon yaptırabilirsiniz" diyen Akşener A Haber'i hedef gösterdi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, görev başındaki A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a saldırdı. A Haber muhabirine tehditler savurarak yakasına yapıştı. A Haber Kameramanı Fatih Çakmak'ı da tartakladı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
RİZE'DE A HABER ENGELLENDİ
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında İYİ Partililer ilçe merkezinde siyasi sloganlar atmaya başladı. Yaşanan afetin siyasi malzeme yapılması tepki çekti. O anları görüntülemek isteyen A Haber ekipleriyse partililer tarafından engellendi.
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