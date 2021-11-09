Siyasi ahlaksızlık! İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ’porno’ yalanı elinde patladı! A Haber’i hedef aldı

Siirt'te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen provotaköre haddini bildiremeyen İYİ Partili Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Akşener'in ziyareti sırasında şehit yakını olan bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği duyuluyor.

Olay sonrası grup başkanvekilliğinden istifa eden Türkkan'a tepkiler dinmezken, İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında skandala sahip çıkarak şehit ağabeyine iftiralarda bulundu.

Ancak Akşener'in, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz." yalanı kısa sürdü.