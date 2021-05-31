Son dakika: İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'dan A Haber' saldırı! Muhabir ve kameranı darp edip tehditler savurdu

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener, Rize'ye gitmiş burada vatandaşlara hakaret etmişti. Benzer bir skandal, bugün Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde meydana geldi. İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, çevresindekilerle beraber A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'u tehdit etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.





A Haber muhabiri o anları canlı yayında böyle anlattı:

"Tıpkı diğer gazeteci arkadaşlarımız gibi sabahın erken saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret edeceği ilk durak olarak Kırıkhan ilçesine geldik Hatay'da. Ancak geldiğimizde bize küçük de olsa sataşmalar vardı elbette.

AKŞENER'İN VEKİL YEĞENİNDEN GAZETECİYE SALDIRI

İYİ PAncak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırılar ve fiziki müdahaleler oldu. İşte onlardan bir tanesi de İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından gerçekleştirildi.