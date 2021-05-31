Son dakika: İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'dan A Haber' saldırı! Muhabir ve kameranı darp edip tehditler savurdu
Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, görev başındaki A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a saldırdı. A Haber muhabirine tehditler savurarak yakasına yapıştı. A Haber Kameramanı Fatih Çakmak'ı da tartakladı. O anlar kameralara anbean yansıdı. A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlatan Halil İbrahim Uğur, "Buradaki esnaf ziyareti sırasında kameraman Fatih Çakmak arkadaşımızın görüntü almasını engellemeye çalıştılar. Zaman zaman kamerayı tutup önünü kapatmaya çalıştılar. Zaman zaman da tartaklayarak iş yerinin içersinden bizleri çıkarmaya çalıştılar. Tam o sırada 5-6 partili hemen üzerime atladı ve şuradaki su kanalının içerisine düştüm." dedi. Uğur, "Ümit Bey tarafından yakamın tutulması, iteklenmem, yakandam tutulup kalabalığın içerisinden dışarıya çıkartılmam, insanların arasında parmak işareti ile gösterilerek hedef gösterilmem bir siyasetçiye yakışmadı." diyerek tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener, Rize'ye gitmiş burada vatandaşlara hakaret etmişti. Benzer bir skandal, bugün Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde meydana geldi. İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, çevresindekilerle beraber A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'u tehdit etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.
A Haber muhabiri o anları canlı yayında böyle anlattı:
"Tıpkı diğer gazeteci arkadaşlarımız gibi sabahın erken saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret edeceği ilk durak olarak Kırıkhan ilçesine geldik Hatay'da. Ancak geldiğimizde bize küçük de olsa sataşmalar vardı elbette.
AKŞENER'İN VEKİL YEĞENİNDEN GAZETECİYE SALDIRI
İYİ PAncak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırılar ve fiziki müdahaleler oldu. İşte onlardan bir tanesi de İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından gerçekleştirildi.
GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELEMEYE ÇALIŞTILAR
Yine genel başkan yardımcıları da özellikle işte buradaki esnaf ziyareti sırasında kameraman Fatih Çakmak arkadaşımızın görüntü almasını engellemeye çalıştılar. Zaman zaman kamerayı tutup önünü kapatmaya çalıştılar. Zaman zaman da tartaklayarak iş yerinin içersinden bizleri çıkarmaya çalıştılar.
BİZİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Bizler de aslında bu tepki üzerine direnmedik, dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımızda da bizi provoke etmeye çalıştılar. Ancak biz onlara istedikleri malzemeyi vermedik. Çünkü onlar burada Rize'de olduğu gibi olaylar çıkartıp sonrasında da bizleri hedefe koymaya çalıştılar. Ancak bizler Turkuvaz medya çalışanları olarak partilileri özellikle de genel başkan yardımcılarının istediklerini vermedik.
5-6 PARTİLİ HEMEN ÜZERİME ATLADI
İşte burada Meral Hanım'a soru sormak istedim, Meral Hanım'a seslendim. Ancak tam o sırada 5-6 partili hemen üzerime atladı ve şuradaki su kanalının içerisine düştüm. Benimle birlikte emniyet güçleri ve patililer de tökezledi. Sonrasında ise bizi hedefe koymaya istediler ama bizler sadece gazetecilik yapmaya çalıştık.
Basın mensuplarına hem poz vermek için ilçeye gelip burada esnaf ziyaretinde bulunan genel başkana sorular sormak istedik. Ama bırakın gündeme ilişkin sorular sormayı burada olduğumuz için de suçlandık.
TARTAKLANDIK, HAKARET MARUZ KALDIK
Burada neden bulunduğumuzu sorgulamak istediler ki zaten genel başkanlar özellikle muhalefet partilerinin genel başkanları, her zaman medyanın yer vermediğinden dolayı şikayet ederler. İşte bizler de bu eksikliği gidermek için, onlara fırsat tanımak için buradaki ziyaretleri sırasında destek vermek istedik. Ancak burada zaman zaman tartaklandık, zaman zaman sözlü hakaretlere maruz kaldık. Zaman zamanda hem kameran arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik hem de şahsıma yönelik itişmeler kakışmalar oldu.
BİR SİYASETÇİYE YAKIŞMADI
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Bey tarafından yakamın tutulması, iteklenmem, yakandam tutulup kalabalığın içerisinden dışarıya çıkartılmam, insanların arasında parmak işareti ile gösterilerek hedef gösterilmem bir siyasetçiye yakışmadı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...
- Yarın nereler açılacak? 1 Haziran Salı günü hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme ile hangi kısıtlamalar bitiyor?
- SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...
- İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!
- ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Online sınav giriş...
- MEB'den beklenen açıklama: 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu yasakları...
- 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?
- DGS başvuru son gün: 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır?
- Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...
- Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?