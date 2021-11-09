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Son dakika: Bingöl'de şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme! Lütfü Türkkan ile birlikte küfür eden Hüseyin Tarık Arda gözaltında

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Son dakika: Bingöl’de şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme! Lütfü Türkkan ile birlikte küfür eden Hüseyin Tarık Arda gözaltında

Son dakika haberi... Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına skandal ifadeler kullanan İYİ Partili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda’nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, tepkisini dile getiren bir şehit yakınına karşı ağır ifadeler kullanmış ve bu skandal olay kameralara yansımıştı.

Yaşanan bu olay sonrasında ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

ŞEHİT YAKININA KÜFÜR ETTİ GÖZALTINA ALINDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri sırasında, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda'nın da gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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