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Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 11:29
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeydi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında İYİ Partililer ilçe merkezinde siyasi sloganlar atmaya başladı. Yaşanan afetin siyasi malzeme yapılması tepki çekti. O anları görüntülemek isteyen A Haber ekipleriyse partililer tarafından engellendi.
İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı İYİ PARTİLİLER A HABER'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
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