Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? CHP Türkkan'a neden sahip çıkıyor?
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepkiler sürerken CHP’den beklenmedik bir çıkış geldi. Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak adeta aileyi hedef almaya kalktı ve soruşturma açılmasını talep etti. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile aynı çizgide hareket eden ve terörün kökünün kazımasını engellemek için tezkereye karşı çıkan CHP’nin Türkiye karşıtlığı giderek tırmanıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? CHP Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Türkkan’ın istifası yeterli mi? CHP’nin tezkere çelişkisinin arka planı ne? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Radiye Sezer Katırcıoğlu değerlendirdi.
AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun açıklamaları:
"Böyle bir zatla Gazi Meclis'te görev yapıyor olmaktan utanıyorum ve bundan dolayı çok üzgünüm. Vatanımızı, birlik ve beraberliğimizi borçlu olduğumuz şehitlerimize böyle bir muameleyi ne vicdanım ne de insanlığımı kaldırıyor.
CHP'nin Lütfü Türkkan'ı savunuyor olması çok üzücü. Burada CHP bir provokasyon arıyorsa Lütfü Türkkan'a bakmalı. Kendisini hem Kocaeli'den hem de Meclis'ten tanıyan biri olarak tanıyorum ve vukuatları da ortada olan bir isimdir. Kendisinin boğazını sıkarak yaptığı hareket ortadır. Adeta pimi çekilmiş bomba gibi.
Burada provokasyonu kendileri yapmıştır ve bir şey deniyorlar. Herkesin duyacağı şekilde bir küfür etmesi ortadır. Burada kendilerine göre bir eylem denediler ve 'bizi sokağa çıkartmıyorlar' diye bir eylem girişiminde bulundular ancak bu başarılı olmadı.
CHP bu olayla ilgili 'yanlış olmuş' kelimesini bile kullanmadı. Bu içler acısı bir durumdur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadın hakları ile ilgili bir video çekiyor ama bu olayla ilgili bir kelime bile etmiyor. Bu kadar ikiyüzlü siyaset yapan bir ittifak ile karşı karşıyayız. Kadın milletvekilleri bile buna bir ses etmedi."
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