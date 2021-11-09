Türkkan İYİ Parti’den ihraç edilecek mi? CHP Türkkan’a neden sahip çıkıyor?

CHP bu olayla ilgili 'yanlış olmuş' kelimesini bile kullanmadı. Bu içler acısı bir durumdur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadın hakları ile ilgili bir video çekiyor ama bu olayla ilgili bir kelime bile etmiyor. Bu kadar ikiyüzlü siyaset yapan bir ittifak ile karşı karşıyayız. Kadın milletvekilleri bile buna bir ses etmedi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN