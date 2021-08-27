Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeydi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında İYİ Partililer ilçe merkezinde siyasi sloganlar atmaya başladı. Yaşanan afetin siyasi malzeme yapılması tepki çekti. O anları görüntülemek isteyen A Haber ekipleriyse partililer tarafından engellendi.