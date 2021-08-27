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Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeydi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında İYİ Partililer ilçe merkezinde siyasi sloganlar atmaya başladı. Yaşanan afetin siyasi malzeme yapılması tepki çekti. O anları görüntülemek isteyen A Haber ekipleriyse partililer tarafından engellendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:01
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Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

Sel felaketi siyasi malzeme yapıldı. Atılan slogonlara vatandaşlar tepki gösterdi.

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Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti.

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Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

Afet bölgesinde yaralar sarılırken siyasi çıkar peşinde koşan İYİ Partililer çirkin sloganlar atmaya başladı.

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Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

O sırada alanda bulunan yaşlı bir adam atılan sloganlara tepki gösterdi.

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Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı

İYİ Partililer o anları görüntülemeye çalışan A Haber ekiplerini de engellemeye çalıştı.