28 Ağustos 2021, Cumartesi
Meral Akşener’in gezisinde yine gerginlik! İYİ Partililer A Haber’i engellemeye çalıştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeydi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında İYİ Partililer ilçe merkezinde siyasi sloganlar atmaya başladı. Yaşanan afetin siyasi malzeme yapılması tepki çekti. O anları görüntülemek isteyen A Haber ekipleriyse partililer tarafından engellendi.
Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:01
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