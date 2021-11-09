09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon

Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
ABONE OL
Lütfü Türkkan’a sahip çıkan Meral Akşener şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon

Bingöl'de şehit ağabeyinin kulağına eğilerek bacısına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Grup toplantısında konuşan Meral Akşener, olayı provokasyon olarak yorumladı. Akşener, Türkkan'ın ahlaksızlığını 'hislerine yenik düştü' sözleri ile basite indirgedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise gerek görmedi.

STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusnda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.

Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener suskunluğunu bugün grup toplantısında bozdu.

Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.

MERAL AKŞENER'DEN ŞEHİT AĞABEYİNE SKANDAL SÖZLER: PLANLI BİR PROVOKASYON
Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi.

Akşener şöyle konuştu:

Cuma günü yapılmış planlı bir provokasyon var. Cuma'dan beri bunun üzerinde tepindikçe tepindiler. Lütfü Bey bir hata yaptı. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Maalesef olamadı, hislerine yenik düştü. Hatasını mazur görecek değiliz.

Millet İttifakı’nda Türkkan sessizliği! MİLLET İTTİFAKI'NDA TÜRKKAN SESSİZLİĞİ!
İşte CHP’deki Türkkan sessizliğinin nedeni İŞTE CHP'DEKİ TÜRKKAN SESSİZLİĞİNİN NEDENİ
Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MERAL AKŞENER'E TEPKİ
Şehit ağabeyi A Haber’de ŞEHİT AĞABEYİ A HABER'DE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA