Son dakika: Başkan Erdoğan’dan EPDK Hizmet Binası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİNİ RESMEN HİZMETE ALIYORUZ

Bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. EPDK enerji piyasalarının düzenlenmesindeki uygulamalarla uluslararası bir yapıya dönüşmüştür.

EPDK yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. EPDK'nın yeni binasının ev sahipliği yaptığı kurumu temsil eden bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz.

İnsan odaklı yatay mimari ile yapılan binamızın çatısının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panelleri ile kaplı. Modern çalışma alanlarının yanı sıra kreşten, mescite kapalı otoparka kadar her türlü ihtiyaç düşünüldü.

Özel sektörümüzün Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'de inşa ettiği yenilenebilir enerji santrallerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi projesini Çöpgaz elektrik üretim tesisini, Avrupa'nın en büyük elektrik üretim santralini resmen hizmete alıyoruz.

Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'deki kardeşlerimize istihdam imkanı sunacak bu yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin potansiyeline inanan yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisi son 19 yılda olağanüstü bir iki dönem haricinde yüksek büyüme trendini sürekli devam ettirmiştir.