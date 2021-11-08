İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

"Sesini çıkarmayan Millet İttifakı kimin ittifakıdır?"

Şen, şöyle konuştu:

"Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen seslerini hâlâ çıkarmayan Millet İttifakı gerçekte kimin ittifakıdır? Milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'nin vekili olan Lütfü Türkkan gerçekte kimin nesidir? PKK'nın hevalleriyle kahvaltı yapmaya gidenler, şehit yakınlarına küfrü mü layık görmekteler? KHK'lı FETÖ artıklarını işlerine geri döndüreceklerini söyleyenlerle ortaklık içine girenler hangi milliyetçilikten bahsetmektedir? Biz şehit yakınları ve gaziler, bu şahsın İYİ Parti'den ihracını, milletvekilliğinin de Gazi Meclis tarafından düşürülmesini istiyoruz. Bu şahıs İYİ Parti'den ve Gazi Meclis'ten kovulmalıdır."

Basın açıklamasına katılan şehit yakını ve gaziler, daha önceden hazırladıkları pankartları yerlere atarak Türkkan'ı protesto etti.