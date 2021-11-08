08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

15 Temmuz Türk Dünyası Derneği, İYİ Parti Genel Merkezi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ı kınayarak istifaya davet etti. Öte yandan şehit aileleri, yakınları ve gaziler, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu yakışıksız hareketiyle bebek katili, terör sevicilerinin yanında olup ekmeğine yağ sürmüştür" açıklamalarında bulundu. "Sesini çıkarmayan Millet İttifakı kimin ittifakıdır?" diyerek tepki gösterdiler.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 15:27
  • 1
  • 11
İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği tarafından partisinin önünde protesto edildi. Dernek Başkanı Ercan Şen, Türkkan'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesini, milletvekilliğinden ise düşürülmesini istediklerini dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

"Bu hareketi bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz"
Şen, Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin infiale yol açtığını ifade ederek, "Karşımızda bulunan İYİ Parti'nin mensubu Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de PKK saldırısında kardeşini şehit veren Tahir Gümren'in bacısına sinkaflı küfür etmesi infiale yol açmıştır. Bu vekilin 40 yıldır PKK saldırısıyla cedelleşen doğu illerimizden Bingöl'de yaptığı bu şerefsizlik kolayca geçiştirilecek bir hadise değildir. Tahir Gümren'in şahsında Kürt kardeşlerimize de yapılan bu hakareti birlikteliğimize, ortak vatanımıza vurulmak istenen bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz" dedi.

  • 3
  • 11
İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

"Sesini çıkarmayan Millet İttifakı kimin ittifakıdır?"
Şen, şöyle konuştu:
"Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen seslerini hâlâ çıkarmayan Millet İttifakı gerçekte kimin ittifakıdır? Milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'nin vekili olan Lütfü Türkkan gerçekte kimin nesidir? PKK'nın hevalleriyle kahvaltı yapmaya gidenler, şehit yakınlarına küfrü mü layık görmekteler? KHK'lı FETÖ artıklarını işlerine geri döndüreceklerini söyleyenlerle ortaklık içine girenler hangi milliyetçilikten bahsetmektedir? Biz şehit yakınları ve gaziler, bu şahsın İYİ Parti'den ihracını, milletvekilliğinin de Gazi Meclis tarafından düşürülmesini istiyoruz. Bu şahıs İYİ Parti'den ve Gazi Meclis'ten kovulmalıdır."
Basın açıklamasına katılan şehit yakını ve gaziler, daha önceden hazırladıkları pankartları yerlere atarak Türkkan'ı protesto etti.

  • 4
  • 11
İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

"Bebek katillerinin yanında olmuştur"
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akşener'i protesto eden bir vatandaş ile tartışmış, vatandaşa hakaret içerikli sözler paylaşmıştı. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ankara 1. No'lu Şube Başkanı Uzman Çavuş Alparslan Fırat ve beraberindekiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde protesto eyleminde bulundu.

  • 5
  • 11
İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu

Burada bir basın açıklaması yapan Fırat, "Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyen ecdadın torunları olarak bin yıldır bu coğrafyada bedel ödemekteyiz. Vatan, bayrak ve mukeddesat değerler uğruna canlarıyla bedel ödeyen aziz şehitlerimizin, yakınlarına laf söylemeye cüret eden, milletin vekil diye meclise yolladığı, kendini bilmez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınıyoruz" dedi.