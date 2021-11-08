08 Kasım 2021, Pazartesi
İYİ Parti önünde protesto! Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Bebek katillerinin yanında oldu
15 Temmuz Türk Dünyası Derneği, İYİ Parti Genel Merkezi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ı kınayarak istifaya davet etti. Öte yandan şehit aileleri, yakınları ve gaziler, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu yakışıksız hareketiyle bebek katili, terör sevicilerinin yanında olup ekmeğine yağ sürmüştür" açıklamalarında bulundu. "Sesini çıkarmayan Millet İttifakı kimin ittifakıdır?" diyerek tepki gösterdiler.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 15:27
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