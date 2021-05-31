A Haber muhabirine İYİ Partililerden saldırı! Emin Pazarcı'dan flaş yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır görevini yapmaya çalışan muhabirimiz Halil İbrahim Uğur'a saldırdı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yapılan saldırıyı A Haber ekranlarında değerlendirdi. Pazarcı, saldırıyı "İYİ Parti'nin geleneksel tavrı" olarak yorumlarken, sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda olayların çok daha vahim olacağını ifade etti.