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A Haber muhabirine İYİ Partililerden saldırı! Emin Pazarcı'dan flaş yorum

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Giriş: 31.05.2021 17:51
Güncelleme:31.05.2021 18:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır görevini yapmaya çalışan muhabirimiz Halil İbrahim Uğur'a saldırdı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yapılan saldırıyı A Haber ekranlarında değerlendirdi. Pazarcı, saldırıyı "İYİ Parti'nin geleneksel tavrı" olarak yorumlarken, sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda olayların çok daha vahim olacağını ifade etti.
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