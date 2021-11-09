Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan’ı sahiplenen Meral Akşener sicili kabarık Ali Haydar Yener’in Meclis’te sesi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmış, şehidin ağabeyini planlı bir provokasyona soyunmak ile suçlamıştı. Akşener, daha sonra ise Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okumuştu.

Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi. Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den bir paylaşım geldi. İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.