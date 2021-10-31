AKM’nin açılışında dikkat çeken detay! Atatürk’ten sonra ikinci Türkçe opera talimatı









İSTANBUL'A YAKIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı AKM'nin yenilenen yüzü, tarihi güne tanıklık eden katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Bakanlığının koordinasyonunda AKM'nin yenilenmesini gerçekleştirdiklerini aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sonuç da çok başarılı. Taahhüt ettiğimiz gibi. Herkesin de takdirini alan bir proje oldu. Çok mutluyuz. Böyle önemli proje, böyle önemli bir günde, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98'inci yılında tüm Türkiye'yle, tüm sanatseverlerimizle buluştu. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.