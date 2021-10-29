Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında son dakika açıklamaları! İstanbul AKM nerede? AKM’ye nasıl gidilir? Özellikleri neler?

İki bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip opera salonunda sahne mekaniği ve sistemlerinde son teknoloji kullanıldı. AKM'nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı. İkinci bölümde bulunan 805 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra AKM'de, 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor.