29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında son dakika açıklamaları! İstanbul AKM nerede? AKM'ye nasıl gidilir? Özellikleri neler?

Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında son dakika açıklamaları! İstanbul AKM nerede? AKM'ye nasıl gidilir? Özellikleri neler?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında son dakika açıklamaları! İstanbul AKM nerede? AKM’ye nasıl gidilir? Özellikleri neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyetin 98. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. AKM'nin açılış kurdelesi kesilirken, Başkan Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda konuşma yapması bekleniyor. İstanbul AKM nerede? AKM'ye nasıl gidilir? Özellikleri neler? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılıyor. Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda konuşma yapması bekleniyor.

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Ayrıntılar geliyor...

Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor YENİ AKM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA AÇILIYOR

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇILIŞ ÖNCESİ PAYLAŞIM

"Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun."

Yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni AKM, açılış etkinlikleri kapsamında çok sayıda opera, tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan AKM’nin açışını gerçekleştirdi BAŞKAN ERDOĞAN AKM'NİN AÇIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Opera binası olarak 1946'da temeli atılan AKM, 1969'da tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan yapı, 1970'te çıkan yangında hasar gördü. Tadilatın ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978'de yeniden açıldı.

Uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösteren ancak restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedilen yeni AKM'nin temeli, 2019'da atıldı. AKM'nin ikonik yapısı ve karakteristik özellikleri korunurken, eski AKM'de bulunan seramik sanatçısı Sadi Diren'in duvarı birebir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdiven de aslına sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Yenilenen AKM'nin girişindeki çelik konstrüksiyonlu dev kürenin içinde opera salonu yer alıyor. Kürenin yapımında 15 bin özel seramik parça kullanıldı.

İki bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip opera salonunda sahne mekaniği ve sistemlerinde son teknoloji kullanıldı. AKM'nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı. İkinci bölümde bulunan 805 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra AKM'de, 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor.

2 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

Mehmet Nuri Ersoy, ofisler, kitap kafe ve dükkanların 3 bin metrekarelik kullanım alanına sahip C Blok'ta, sergi salonlarının 1700 metrekarelik alana sahip D Blok'ta, restoranın ise E Blok'ta yer aldığını, yapı içinde ayrıca, kültür-sanat alanında bir ihtisas kütüphanesi olan AKM Sanat Kütüphanesi ile Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin de yer aldığını dile getirdi.

AKM ile ilgili bilgilere "akmistanbul.gov.tr" adresinden de ulaşılabiliyor.

Dev küre içinde 2 bin kişilik opera salonu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA