Daha önce Cumhuriyet’e ihanet mi ettin Kılıçdaroğlu? CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten Kılıçdaroğlu’na sert tepki

YILMAZ ATEŞ'İN 'PARTİM FETÖ'YE TESLİM OLDU' ÇIKIŞI

Yılmaz Ateş, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'nin FETÖ'yle ilişkisini eleştirmiş "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." ifadelerini kullanmıştı.

Ateş bu çıkışının ardından CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmişti.