Daha önce Cumhuriyet'e ihanet mi ettin Kılıçdaroğlu? CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki
CHP ittifak ortağı HDP ile birlikte Türk askerinin Suriye ve Irak'ta bulunmasını içeren tezkereye hayır oyu vermiş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkereye evet demenin Cumhuriyet'e ihanet etmek olacağını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten tepki geldi. Ateş "Hayır oyu CHP’nin tarihi misyonuyla çelişiyor. Bu CHP’nin tavrı değil, Yeni-CHP’nin tavrı. Eğer ‘Evet’ demek Cumhuriyet’e ihanetse, Kılıçdaroğlu daha önceki aynı tezkerelere ‘Evet’ diyerek Cumhuriyet’e ihanet mi etti?" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
CHP'ye tepkiler yükselirken 'Hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi ve yeni bir skandala imza attı.
Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." dedi.
KENDİSİYLE ÇELİŞTİ
Kılıçdaroğlu, 'Hayır' demeye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. Fakat 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin de onayı ile geçti.
YILMAZ ATEŞ'TEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına özel açıklamalarda bulundu.
Ateş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterek zor bir soru yöneltti.
BÜTÜN TEZKERELERDE BU İBARE VAR
Ateş, 'Hayır' oyunun CHP'nin tarihi misyonuyla çeliştiğini belirterek şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun 'Hayır' deme gerekçeleri inandırıcı değil. 2003 yılından beri hazırlanan bütün tezkerelerde "Yabancı Asker" ifadesi var… 'Hayır' oyu CHP'nin tarihi misyonuyla çelişiyor.
"YENİ-CHP'NİN TAVRI"
Bu CHP'nin tavrı değil, Yeni-CHP'nin tavrı. Eğer 'Evet' demek Cumhuriyet'e ihanetse, Kılıçdaroğlu daha önceki aynı tezkerelere 'Evet' diyerek Cumhuriyet'e ihanet mi etti?"
YILMAZ ATEŞ'İN 'PARTİM FETÖ'YE TESLİM OLDU' ÇIKIŞI
Yılmaz Ateş, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'nin FETÖ'yle ilişkisini eleştirmiş "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." ifadelerini kullanmıştı.
Ateş bu çıkışının ardından CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmişti.
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