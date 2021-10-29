29 Ekim 2021, Cuma
Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bugün açılıyor. AKM, modern yapısı ve tasarımıyla çok yönlü olarak sanatseverlere hizmet verecek. AKM'nin, aralarında opera, tiyatro konserlerin de bulunduğu açılış etkinlikleri yıl boyu sürecek.
Giriş Tarihi: 29.10.2021 06:57
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