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Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bugün açılıyor. AKM, modern yapısı ve tasarımıyla çok yönlü olarak sanatseverlere hizmet verecek. AKM'nin, aralarında opera, tiyatro konserlerin de bulunduğu açılış etkinlikleri yıl boyu sürecek.

Giriş Tarihi: 29.10.2021 06:57
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Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

İstanbul Taksim'deki Yeni AKM binası bugün resmen hizmete başlıyor. 30 Ekim'de de AKM'nin de içinde yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesine çıkacak. Beyoğlu'nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15 gün boyunca performanslarını sergileyecek. Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul; konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

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Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

İSTANBUL'UN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

AKM'nin açılışı ardından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin başlamasıyla birlikte kültür ve sanatın başkenti İstanbul'un çehresi değişecek. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla bestelenen Sinan Operası ile "perde" diyecek olan yeni AKM, İstanbul kent yaşamının ikonik yapıları arasında yer alıyor.

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Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

TEMELİ 1946'DA ATILDI

1946 yılında opera binası olarak temeli atılan yapı, 1969 yılında tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan bina, 1970 yılında çıkan yangında hasır gördü. Yapılan tadilat çalışmalarının ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978'de yeniden açıldı.

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Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

İKONİK YAPISINI KORUDU

AKM, uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösterdi. 2000'li yıllarda AKM'de restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedildi. Yeni AKM'nin temeli, 2019 yılında atıldı. İlk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni AKM, ikonik yapısını ve karakteristik özelliklerini koruyarak yenilendi.

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Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

15 BİN SERAMİK PARÇA

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı bire bir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdivenin de aslına sadık kalındı. Yenilenen AKM'nin girişinde yer alan çelik kontrüksiyonlu dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Kürenin içerisindeyse dev bir opera salonu bulunuyor.