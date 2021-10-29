Yeni AKM Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

İstanbul Taksim'deki Yeni AKM binası bugün resmen hizmete başlıyor. 30 Ekim'de de AKM'nin de içinde yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesine çıkacak. Beyoğlu'nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15 gün boyunca performanslarını sergileyecek. Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul; konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.