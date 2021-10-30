Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı! İşte AKM'nin bilinmeyen hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını Cumhuriyet'in 98'inci yılında düzenlenen muhteşem bir törenle gerçekleştirdi. İşte AKM'nin kamuoyu tarafından çok fazla bilinmeyen hikayesi.
Giriş Tarihi: 30.10.2021
08:24 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını yaptı. Törene eşi Emine Erdoğan ile gelen Başkan Erdoğan'ı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi kapıda karşıladı. Erdoğan, kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Protokol daha sonra ise bale ve opera salonuna geçti.
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Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti: Binlerce yıllık devletler silsilemizin coğrafyamızdaki en son halkası olan cumhuriyetimizi, bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum.
Cumhuriyeti kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerini ortaya koyarak, bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içindeyiz. Hiçbir engelin, tuzağın bizi cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaştırmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.
İstanbul'un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzü olan, her tarafı dökülen, kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen AKM binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz
Halbuki biz en başından burada yerine çok daha güzelini, çok daha estetiğini, çok daha kullanışlısını yapacağımızı söylüyorduk. Buna rağmen mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkemize vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.