AKM 13 senenin ardından sanatseverlerle buluşuyor! Ünlü isimler öve öve bitiremedi

MUHTEŞEM BİR ESER

İstanbul, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) heyecanla bekliyor. 2040 kişilik opera ve 820 kişilik tiyatro salonu, 2 katlı dev kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, tasarım dükkanı, kafeleri, restoranları ve 4 bin 500 metrekarelik fuaye alanıyla dünyadaki en kapsamlı sanat merkezlerinden biri olan AKM, 13 yıl sonra sanatseverlerle buluşacak. Açılış öncesi, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerle AKM'yi konuştum. Onlara en son ne zaman ve niçin AKM'ye gittiklerini ve basından gördükleri yeni AKM'yi nasıl bulduklarını sordum. Aldığım cevaplardan da anladım ki, İstanbul dünya çapında harika bir sanat mekanına kavuşuyor.