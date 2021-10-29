AKM 13 senenin ardından sanatseverlerle buluşuyor! Ünlü isimler öve öve bitiremedi
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde dünyanın tüm dikkati İstanbul'da olacak. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul, kültür ve sanatın büyüleyici buluşmasına şahitlik edecek. 13 senedir kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak. AKM'nin opera, tiyatro konserlerin de bulunduğu açılış etkinlikleri sene boyu devam edecek. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, AKM ilgili ile ünlülerle konuştu. İşte ünlülerin AKM değerlendirmesi...
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 13 senenin ardından Cumhuriyet'in 98. Yıl dönümünde kapılarını açıyor. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt "Muhteşem bir eser" adlı kaleme aldığı yazısında ünlülerle AKM'yi konuştu.
MUHTEŞEM BİR ESER
İstanbul, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) heyecanla bekliyor. 2040 kişilik opera ve 820 kişilik tiyatro salonu, 2 katlı dev kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, tasarım dükkanı, kafeleri, restoranları ve 4 bin 500 metrekarelik fuaye alanıyla dünyadaki en kapsamlı sanat merkezlerinden biri olan AKM, 13 yıl sonra sanatseverlerle buluşacak. Açılış öncesi, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerle AKM'yi konuştum. Onlara en son ne zaman ve niçin AKM'ye gittiklerini ve basından gördükleri yeni AKM'yi nasıl bulduklarını sordum. Aldığım cevaplardan da anladım ki, İstanbul dünya çapında harika bir sanat mekanına kavuşuyor.
ELİF DÜRÜST
En son 31 Mayıs 2008'de, 16. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 'Operation: Orfeo' adlı oyunu izlemek için AKM'deydim. Kapatılmadan önce gerçekleştirilen son sanat etkinliğiydi. AKM, içinde opera salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi ve konser salonları ile bize yeni bir kültür yaşam alanı sunacak, çok mutluyum.
ASLIHAN SABANCI
En son kapanmadan bir hafta önce gittiğim AKM'nin benim için çok özel bir yeri var. AKM'nin yeniden inşa edilmiş halini televizyonda izledim ve çok etkilendim. Sanatçıları ve sanatseverleri kucaklayarak buluşturacak, modern bir kültür-sanat platformu olmuş. Tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyorum.
SARP EVLİYAGİL
AKM'ye en son 19 Mayıs 1989'da, rahmetli babam Necdet Evliyagil'in sözlerini yazdığı, Necil Kazım Akses'in bestelediği Atatürk Senfonisi'nin galasını izlemek için gitmiştim. Yeni AKM'nin modern görünümü ve eskiye yaptığı atıf ile önümüzdeki dönemde İstanbul'un sanat hayatına çok olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
TUBA ÜNSAL
AKM'de en son İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü operası 'Madam Butterfly'ı izlemiştim. Yeni AKM'nin yapılış aşamasındaki maketini görmüş; çok etkileyici bulmuştum. Kütüphanesinin de fotoğraflarını gördüm. Kesinlikle dünyadaki ikonik kütüphanelerden biri olacak.
SELMA TÜRKEŞ
Hükümetimiz çok doğru bir iş yaptı ve AKM'yi yeniledi. Çok kısa sürede abide bir eser meydana getirildi. Bu muhteşem eseri ülkemize ve sanat camiamıza kazandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni AKM'nin sanata ve sanatçıya büyük katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum.
EROL TABANCA
En son kapanmadan bir yıl önce, opera izlemek için AKM'ye gitmiştim. Yeni AKM'yi gördüm; çok güzel olmuş. Bir inşaatçı olarak bu kadar kısa sürede bu kadar kaliteli iş üretilmesinden gurur duydum. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin gurur kaynağı bir yapı olacağından eminim. Memleketimize hayırlı olsun.
İNCİ AKSOY
Yıllarca sergilere ve konserlere gittiğimiz, İstanbul'un simge binalarından olan AKM'nin gerçekten renovasyona ihtiyacı vardı. Gördüğüm fotoğraflardan anlaşılıyor ki; uluslararası mimarımız Murat Tabanlıoğlu İstanbul'a muhteşem bir sanat merkezi kazandırdı. Cumhuriyet Bayramı'mızda açılıyor olması da çok anlamlı.
DİLEK HANİF
En son yıllar önce bir sergi için gittiğim AKM'nin yeni halinin birkaç fotoğrafını gördüm. Muhteşem bir yapı olmuş; çok etkileyici gözüküyordu.
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Küçük yaşlarımdan itibaren ailemle sık sık klasik müzik konserlerine gittiğim AKM'nin yeni mimarisi, dünya çapında ve heyecan verici. Yeni AKM ülkemizin kültür-sanat mıknatısı olmasının yanı sıra dünyanın da sayılı sanat mekanlarından biri olacak. Şehrimize ve ülkemize yeni kapılar açacağı, uluslararası köprüler kuracağına da şüphe yok.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?
- 29 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi yayınlandı mı?
- KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi belli oldu mu?
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor muı? Bugün EFT yapılır mı?
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı? İETT, marmaray, metrobüs, metro, tramvay...
- TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?
- Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
- TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?