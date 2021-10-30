Hülya Koçyiğit'ten AKM açıklaması
Geçirdiği küçük bir kaza nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışına katılamayan oyuncu Hülya Koçyiğit, merkezi en kısa zamanda gezmek için sabırsızlandığını ifade etti.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, AKM'nin tamamlanmasının büyük bir gurur kaynağı olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyetimizin 98. yılında bu görkemli, muhteşem eserin ülkemize yeniden kazandırılması büyük bir mutluluk, kültür ve sanatımız adına muazzam bir gurur. Bu Cumhuriyet Bayramı AKM ile daha güzel. Kültür ve sanatın merkezi olan AKM'nin açılış gününe çok istememe rağmen geçirdiğim küçük bir kaza nedeniyle katılamadım. Yolculuğuna güçlü eserlerle devam edecek AKM'yi en yakın zamanda gezmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı, AKM'nin uluslararası yapılarla yarışacak donanımda olduğunu vurgulayarak, "Merkezimiz için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm emekçilerine sonsuz teşekkürler. Buram buram sanat kokan salonlarında, koridorlarında nice eserlerin sanatseverlerle buluşması dileğiyle" değerlendirmesinde bulundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Koçyiğit, "98 yıl önce bize Cumhuriyeti armağan eden Atamız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun aziz silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerine yer verdi.
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