Hülya Koçyiğit’ten AKM açıklaması

Ünlü sanatçı, AKM'nin uluslararası yapılarla yarışacak donanımda olduğunu vurgulayarak, "Merkezimiz için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm emekçilerine sonsuz teşekkürler. Buram buram sanat kokan salonlarında, koridorlarında nice eserlerin sanatseverlerle buluşması dileğiyle" değerlendirmesinde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Koçyiğit, "98 yıl önce bize Cumhuriyeti armağan eden Atamız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun aziz silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerine yer verdi.









