Sanatçı Mustafa Keser’den AKM açıklaması: Yıkılıyor diyenlere kapak olsun!

"Burada yapılacak tüm etkinliklerin Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır olacağını düşünüyoruz. Dünyada da AKM'nin İstanbul'un kalbindeki kültür sanat merkezi olarak hafızalarda kalması elbette daha da mümkün olacak."

Sanatçı Elif Buse Doğan "Uzun zaman sonra Cumhurbaşkanımızın siparişiyle bir opera izleyeceğiz. Bu gece burada olmak gerçekten çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

İş insanı Adnan Polat, AKM'nin çocukluğundan beri uğrak noktalarından biri olduğuna işaret ederek, "Sanat ve kültürün olmadığı bir ülkede kalkınmanın olması mümkün değil. En son teknolojilerle donatılmış bir mekan oldu." diye konuştu.