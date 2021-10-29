Atatürk Kültür Merkezi’nin dünü bugünü | AKM’nin 75 yıllık tarihi

Büyük tartışmalar ve muhalefetin asılsız iddialarına rağmen, dev bir sanat merkezi olarak yeniden inşa ve ihya edilen Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği yeni AKM, birbirinden etkileyici özellikleri ile de ön plana çıktı. İşte AKM'nin dünü ve bugünü...

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