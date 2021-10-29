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Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı

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Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi AKM paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.






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