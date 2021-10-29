Yeni AKM’nin açılışı bugün! Dev küre içinde 2 bin kişilik opera salonu

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun açıklamaları:

"Çok tatlı bir heyecanın içerisindeyiz. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı bir günde AM'nin açılıyor olması bizim için çok önemli ve kıymetli. Burası 2 yıldır gözümün önünde büyüdü. Herkesin gözünün önünde çok olağanüstü bir kültür merkezi olarak hizmet verecek.

Tekrar sanatla izleyicimizi buluşturmaktan Taksim'i ve İstanbul'u buluşturmaktan çok çok mutluyuz. Hem opera binası hem tiyatro binası mükemmel özelliklere sahip. Çok olağanüstü akustiğe sahipler. Ses ve ışık sistemleri çok iyi.

Bizler dün gece burada dekorlarımızı kurduk. Harika görünüyor. Buraya çok da büyük bir ilgi var şu anda. İstanbul'da bu kadar büyük bir salonumuz yoktu. Bugün "Sinan Operası" ile opera salonumuz açılıyor. Yarın özel bir oyun ile tiyatro salonumuz Hezarfen oyunuyla açılıyor.

İki özel insanı anlatacağız bu iki günde. Bir hafta boyunca sürecek ve sonra etkinliklerimiz sürecek. Bu tarz eserlerin yapılması ve faaliyete geçmesi bizler açısında çok önemli. Burada insanlar neredeyse 24 saatlerini sanatla geçirebilirler.

Tek bir operadan tek bir tiyatrodan oluşan bir durum söz konusu değil Burada çocuk alanları da var. Burada kütüphanemiz var. İnsanlar buraya girdiklerinde sanatla dolu bir günü yaşayacaklar. Hem de bunu İstanbul'un göbeğinde yapacaklar.

Eski bina ile yeni mimarının muhteşem bir karışımı söz konusu. Binanun içi aynı gibi duruyor ama içeride dev bir küre var ve bunu içerisinde 2 bin kişilik dev bir opera salonu var. Burada eskiyle yeninin çok güzel bir karışımı var."