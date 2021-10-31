Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı?

İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? Mangalın yasak olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Orman yangınları nedeniyle mesire yerlerinde mangal yapmak yasaklanmıştı. Yaz aylarının sona ermesi ve hafta sonu tatilleri nedeniyle mangal yapmak yasak mı sorusuna yanıt aranıyor.