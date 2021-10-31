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Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı?

İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? Hafta sonunda mangal yapmaya çıkmak isteyen vatandaşlar mangal yasak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Koronavirüs önlemlerinin ardından çıkan yangınlar nedeniyle birçok yerde mangal yapmak yasaklanmıştı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı?

İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? Mangalın yasak olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Orman yangınları nedeniyle mesire yerlerinde mangal yapmak yasaklanmıştı. Yaz aylarının sona ermesi ve hafta sonu tatilleri nedeniyle mangal yapmak yasak mı sorusuna yanıt aranıyor.

MANGAL YAPMAK YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte ormana giriş ve ormanlık alanda piknik yapma yasağının 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Isparta, Bolu, Antalya, Balıkesir, Muğla, Malatya, Kırklareli, Gaziantep, Niğde gibi pek çok ilde de orman yasaklarının süresi uzatılmıştı.

30 Eylül'den sonra valilikten orman yasaklarının uzatıldığına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRMEK YASAK?

Kırklareli, Gaziantep, Niğde'de ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Uşak, Samsun, Kilis'te 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Ankara'da orman yasakları 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Hatay ve Denizli'de orman girişleri 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Antalya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Karabük gibi pek çok ilde ise yasaklar son buldu.

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