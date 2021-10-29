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Tezkere teröre böyle darbe vurdu! Hainlerin sayısı giderek azaldı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Tezkere teröre böyle darbe vurdu! Hainlerin sayısı giderek azaldı

Son dakika haberine göre: Suriye ve Irak tezkerelerine CHP'nin ret oyu vermesinin yankıları devam ederken, AK Parti kaynakları, "Tezkerenin 2 yıl uzatılması, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki varlığı ve mücadelesinin devamlılığı noktasında bir kararlılık beyanıdır" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan; 10 ayda Irak’ta 1030, Suriye’de 2 bin 180 terörist öldürüldü.

AK Parti kulislerinde ifade edilen görüşlerden biri Türkiye'nin 2023'te seçim atmosferine girdiğinde 'Devlette devamlılık esastır' ilkesi çerçevesinde herhangi bir boşluk olmaması... Kaynaklar, "Tezkerenin süresi değil, askerimizin orada bulunmasının ülkenin bekasına katkısının ne olacağı konusu önemlidir. Katkısı maliyetinden çok çok yüksekse orada bulunmanız gerekir. Eğer biz Türkiye olarak orada bulunmazsak bombalar başka yerde değil bizim ülkemizde patlıyor" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu "hayır" gerekçesini "Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesine dayandırırken, AK Parti kaynakları, bu ifadelerin bundan önceki tüm tezkere metinlerinde de yer aldığını, birçoğuna CHP'nin de "evet" oyu verdiğini belirtiyor. Yine daha önce Başbakan'da toplanan tüm yetkilerin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı'na geçtiği, dolayısıyla değişen bir şeyin olmadığı ifade ediliyor.

32 BİN 800 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

24 Temmuz 2015'ten bugüne Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu. Geçen 10 ayda Irak'ta 1030, Suriye'de 2 bin 180 terörist öldürüldü. 2021'de 167 terörist teslim oldu.

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