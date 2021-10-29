Tezkere teröre böyle darbe vurdu! Hainlerin sayısı giderek azaldı

Kılıçdaroğlu "hayır" gerekçesini "Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesine dayandırırken, AK Parti kaynakları, bu ifadelerin bundan önceki tüm tezkere metinlerinde de yer aldığını, birçoğuna CHP'nin de "evet" oyu verdiğini belirtiyor. Yine daha önce Başbakan'da toplanan tüm yetkilerin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı'na geçtiği, dolayısıyla değişen bir şeyin olmadığı ifade ediliyor.