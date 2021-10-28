Muharrem İnce’den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tezkere tepkisi

"İlkesiz bir siyasetin içerisinde hiç olmadım ve asla da olmayacağım. Yeni bir tezkere geçti Meclis'ten. Milletvekillerim beni aradı, 'Okudunuz mu?' dedim. Ben de okudum. Daha önce Suriye tezkeresiyle ilgili, süresi 2 yıla çıktı. Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz.