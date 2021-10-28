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Muharrem İnce'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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Muharrem İnce’den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tezkere tepkisi

Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den, ''Tezkereye evet demek Cumhuriyet'e ihanet demektir'' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki geldi. Suriye-Irak tezkeresinin memleket meselesi olduğunu dile getiren İnce, "Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatılan Suriye-Irak tezkeresine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Muğla'da katıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem" ifadelerini kullandı.

"İlkesiz bir siyasetin içerisinde hiç olmadım ve asla da olmayacağım. Yeni bir tezkere geçti Meclis'ten. Milletvekillerim beni aradı, 'Okudunuz mu?' dedim. Ben de okudum. Daha önce Suriye tezkeresiyle ilgili, süresi 2 yıla çıktı. Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz.

Bu AK Parti, MHP meselesi değil, bu memleket meselesi. Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir."

Tezkereye evet demek Cumhuriyet’e ihanet etmektir "TEZKEREYE EVET DEMEK CUMHURİYET'E İHANET ETMEKTİR"

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