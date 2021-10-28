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Şehit ailelerinden CHP’ye tezkere tepkisi! Şehit babası: Hakkımı helal etmiyorum

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Şehit ailelerinden CHP’ye tezkere tepkisi! Şehit babası: Hakkımı helal etmiyorum

CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile bir olup Suriye ve Irak tezkerelerine “Hayır” oyu verdi. Evlatlarını vatan uğruna şehit veren aileler, bu karardan dolayı CHP'ye tepki gösterdi. Şehit babası, “CHP’ye hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

Sınır ötesinden gelebilecek saldırılara karşı, Suriye ve Irak tezkereleri 2 yıl uzatıldı. CHP ise HDP ile birlikte harekete ederek tezkerelere "Hayır" dedi. Durum böyle olunca şehit aileleri tepki gösterdi.

Trabzon'da yaşayan Tuncer ailesinin çocukları uzman çavuş Kadir Tuncer, PKK/YPG'li teröristlerce 3 Mart 2020'de Suriye İdlib'de yapılan saldırıda şehit oldu.

Evlat acısı yaşayan aile, tezkerelere "Hayır" oyu veren CHP yönetimine "Hakkımı helal etmiyorum" diye seslendi.

Jandarma er Emre Kaan Arlı ise 2015 yılında Siirt Pervari'de şehit oldu. Evlatlarını vatan uğruna şehit veren aile, CHP'nin tezkereye "Hayır" demesinin yanlış olduğunu vurguladı.

CHP'nin "Hayır" oyu vermesine gaziler de tepki gösterdi. Şehit aileleri dernekleri de CHP'nin tezkere kararına tepkili.

Şehit ailelerinden CHP’ye tezkere tepkisi! ŞEHİT AİLELERİNDEN CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ!
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