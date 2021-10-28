Tezkereye ’hayır’ oyu veren CHP’ye şehit ailelerinden tokat gibi sözler: Artık Atatürk’ün partisi değil! İpler Kandil’in eline geçti

1 Nisan 2018'de Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyonlara gönüllü olarak katılan ve şehit düşen Sağlık Personeli Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar: Orada (Suriye'de) ne yapıldıysa bu memleketin çocukları rahat yaşasın diye yapıldı. CHP beni şaşırtmadı. Eğer milletin güvenliği ise mesele orada Buraklar olur Ömer Halisdemirler olur. Kimse gözünü kırpmaz.

Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt: Hadi HDP'yi anladım. Bu CHP ne yapmak istiyor, onu anlamış değilim. HDP'yle aynı safı tutuyorlar. Bu haberi duyduğumuzda inanamadık. Şiddetle kınıyorum.

Batmanlı şehit kardeşi Şeyhmus Özcan: Tezkere meselesi ülkemizin güvenliği içindir. Biz oradaki çıkarları korumak zorundayız. ABD, Türkiye'nin çıkarlarına engel olmak için oradadır. CHP'nin bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz.