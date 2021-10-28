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Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye şehit ailelerinden tokat gibi sözler: Artık Atatürk'ün partisi değil! İpler Kandil'in eline geçti

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Tezkereye ’hayır’ oyu veren CHP’ye şehit ailelerinden tokat gibi sözler: Artık Atatürk’ün partisi değil! İpler Kandil’in eline geçti

Türk askerinin Irak ve Suriye'de 2 yıl daha görev yapmasına ilişkin tezkereye HDP ile 'hayır' oyu veren CHP'ye tepkiler gittikçe büyüyor. Terör örgütünün siyasi kanadı ile aynı safta yer alan CHP'ye şehit ailelerinden sert tepki geldi. Şehit aileleri, "CHP artık Atatürk'ün partisi falan değil, Kılıçdaroğlu ile birlikte ipleri Kandil'in eline geçti." dedi.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta asker bulundurma süresini 2 yıl daha uzatan tezkereye HDP ile birlikte "Hayır" oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi'ne şehit ve gazi yakınlarından tepki yağdı. CHP'nin aldığı şok karar sonrasında Millet İttifakı'nda "gizli" olarak anılsa da artık ipler HDP'nin eline geçti.

Sabah'a konuşan şehit aileleri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıkıştı. İşte o tepkiler...

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir: CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesi bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren yiğitlerimizin kemiklerini sızlatmak, hiç kimsenin haddine değildir. CHP'yi kınıyoruz.

15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: CHP Meclis'te çoğunluğu olsa da bütün inisiyatifi HDP'ye kaptırmış durumda. Kılıçdaroğlu ve tayfası, HDP'nin uydusu haline geldiğini gösterdi.

1 Nisan 2018'de Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyonlara gönüllü olarak katılan ve şehit düşen Sağlık Personeli Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar: Orada (Suriye'de) ne yapıldıysa bu memleketin çocukları rahat yaşasın diye yapıldı. CHP beni şaşırtmadı. Eğer milletin güvenliği ise mesele orada Buraklar olur Ömer Halisdemirler olur. Kimse gözünü kırpmaz.

Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt: Hadi HDP'yi anladım. Bu CHP ne yapmak istiyor, onu anlamış değilim. HDP'yle aynı safı tutuyorlar. Bu haberi duyduğumuzda inanamadık. Şiddetle kınıyorum.

Batmanlı şehit kardeşi Şeyhmus Özcan: Tezkere meselesi ülkemizin güvenliği içindir. Biz oradaki çıkarları korumak zorundayız. ABD, Türkiye'nin çıkarlarına engel olmak için oradadır. CHP'nin bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz.

3 Mart 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'daki babası Oktay Tuncer: CHP artık Atatürk'ün partisi falan değil, Kılıçdaroğlu ile birlikte ipleri Kandil'in eline geçti. Maksatları huzurumuzu bozmak, bizi dış ülkelere karşı bağımlı yapmak. CHP'nin ipleri HDP'nin ve dış güçlerin elinde.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) İzmir'deki annesi Ayşe Kıvık (51): CHP, Atatürk'ün çizgisinden çıktı. Sadece Atatürk'ün ve CHP'nin ismini kullanıyorlar. Hangi şehit evine gittiler? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar evimize bir gün bile gelmedi. Anneler Günü'nde çiçek gönderiyor. Ben çiçek istemiyorum. Şehidin hatırına gelecek. Ziyaret edecek. Ben şehit ailesi olarak CHP'den ilgi görmedim. Evimizin önündeki Özdere Orta Mahalle'de bir parka isim verilecekti. Parkın bulunduğu arazinin eski sahipleri parka babalarının ismini vermek istediler. Biz de daha sonra vazgeçtik. Ancak Menderes Belediyesi başka bir parka şehidimizin ismini vermedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis'te görüşülmesi öncesinde CHP, vereceği oyu açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye - Irak tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz" dedi. CHP'nin ortağı HDP'li Pervin Buldan da TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.

HDP ve CHP'nin PKK'ya kalkan olan bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır." dedi.


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