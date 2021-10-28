Kritik tezkere Resmi Gazete’de! Suriye ve Irak’ta teröre geçit yok

TÜRK ASKERİNİN LÜBNAN'DAKİ GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin kararda ise BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararla, 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı hatırlatıldı.

Söz konusu iznin süresinin son olarak TBMM'nin 6 Ekim 2020 tarihli kararıyla 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatıldığı belirtilen kararda, Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği vurgulandı. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısının gerek BM sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet ettiğinin altı çizildi.