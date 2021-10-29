CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Karı Kış Fonu’ algısı boş çıktı!

Önceki gün elektrik, doğal gaz, kömür ve akaryakıt sektörünü temsil eden oda ve dernek yöneticileri ile internet ortamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun sektör temsilcileri tarafından kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar, çözüm değil siyasi propaganda amacıyla sektörü topladığını gösterdi.