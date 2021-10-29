CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Karı Kış Fonu' algısı boş çıktı!
Son dakika haberine göre: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dilinden düşürmediği "Kara Kış Fonu" toplantısı boş çıktı. Sektör temsilcileri, "Ortada iddia ettiği gibi 'Kara Kış Fonu'na ilişkin bir çalışmaları yok, sadece goygoy yaptı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir dilinden düşürmediği ve enerji sektörü için yenilik diye duyurduğu 'Kara Kış Fonu'nun da içi boş çıktı.
Önceki gün elektrik, doğal gaz, kömür ve akaryakıt sektörünü temsil eden oda ve dernek yöneticileri ile internet ortamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun sektör temsilcileri tarafından kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar, çözüm değil siyasi propaganda amacıyla sektörü topladığını gösterdi.
KILÇDAROĞLU O SORUYU YANITSIZ BIRAKTI
SABAH'a bilgi veren sektör temsilcilerinin "Siz iktidarın yapamadığı neyi yapabileceksiniz?" sorusunu ise Kılıçdaroğlu'nun yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin devletin vergiden feragat ederek 34 milyar liranın vatandaşın cebinde kalmasını sağladığını, dünyada KDV harici akaryakıttan vergi almayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattıkları öğrenildi.
"SADECE GOYGOY YAPTI"
Sektör temsilcileri, "Ortada iddia ettiği gibi 'Kara Kış Fonu'na ilişkin bir çalışmaları yok, sadece goygoy yaptı" dediler.
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