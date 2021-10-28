HDP'den tezkereye hayır diyen partilere teşekkür: Çok kıymetli buluyoruz
HDP sözcüsü Ebru Günay yaptığı açıklamada Mehmetçik'in Suriye ve Irak'taki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkereye hazır oyu veren CHP, TİP ve Saadet Partisi'ne teşekkür etti. Günay "TİP, Saadet ve CHP grubunun tezkereye hayır oyu kullanmalarını, Türkiye’nin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.
DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımız" dediği HDP'den ise tezkereye 'Hayır' oyu veren partilere teşekkür geldi.
CHP, TİP, SAADET
HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'taki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP, TİP ve Saadet Partisi'ne teşekkür etti.
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