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HDP'den tezkereye hayır diyen partilere teşekkür: Çok kıymetli buluyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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HDP’den tezkereye hayır diyen partilere teşekkür: Çok kıymetli buluyoruz

HDP sözcüsü Ebru Günay yaptığı açıklamada Mehmetçik'in Suriye ve Irak'taki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkereye hazır oyu veren CHP, TİP ve Saadet Partisi'ne teşekkür etti. Günay "TİP, Saadet ve CHP grubunun tezkereye hayır oyu kullanmalarını, Türkiye’nin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımız" dediği HDP'den ise tezkereye 'Hayır' oyu veren partilere teşekkür geldi.

CHP, TİP, SAADET

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'taki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP, TİP ve Saadet Partisi'ne teşekkür etti.

ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ

Günay, yaptığı açıklamada, "TİP, Saadet ve CHP grubunun tezkereye hayır oyu kullanmalarını, Türkiye'nin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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