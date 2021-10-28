İYİ Parti’de tezkere çatlağı mı var? Partiye rağmen “Hayır” diye Durmuş Yılmaz ihraç edilecek mi?

İYİ Parti'deki tezkere çatlağı büyüyor. Partisinin “Evet” dediği tezkereye “Hayır” diyen Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ihraç edilecek mi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İYİ Parti'de Durmuş Yılmaz ile ilgili bir disiplin süreci işletmeyecek gibi duruyor. Dün İYİ Parti'nin grup toplantısı vardı. Haliyle bu toplantıda gözler Meral Akşener'in Durmuş Yılmaz ile ilgili yapması beklenen açıklamaya çevrilmişti.

Meral Akşener'in tezkere konusu ve Durmuş Yılmaz ile ilgili bir değerlendirmesi olmadı ancak Durmuş Yılmaz Merkez Bankası başkanı olduğu döneme ilişkin bir açıklamada bulundu ve kendisine "Ağabey" diye hitap etti. Sıcak mesajlar verdi ve Durmuş Yılmaz'ın doğru bildiği yoldan şaşmayacağını ifade etti.