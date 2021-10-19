Taksiciler ayakta! Ekrem İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi

Türkiye'de ticari taksilerin 10553 sayılı "Ticari Plakaların verilmesine uyulacak usul ve esaslar hakkında karar" ismiyle anılan Bakanlar Kurulu kararına göre tesis edildiğini anımsatan Yurt, ilgili kararın hala yürürlükte olduğunu ve pek çok ticari plakanın da temel hakkını oluşturduğunu anlattı.

Yurt, taksici esnafının plakalarını 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti: