Taksiciler ayakta! Ekrem İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi

"Yine sektörümüzde taksi plaka sahipliğini yatırım olarak gören ve gurbette kazandığını ülkemize yatıran, her ay vergisini ülkemize ödeyen üyelerimiz de bulunuyor. Sektörümüz her anlamda yatırım çekmeyi sürdürürken 2 yıldır bu zorluklarla mücadele ediyor olmamız, bunu bir de zor ekonomik şartlar altında yürütüyor olmamız, belediye tarafından empati ile karşılanır sanıyorduk ancak her aldıkları kararla tam aksine bizi yıpratmak için planlar yaptıklarını görüyoruz. Taksiyi plaka sahibinin sürmesi gerektiği şartını uygulamak isterlerse 15 bine yakın şoför arkadaşımızın işsiz kalacağı aşikardır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Biz her zaman, gelin birlikte sektörümüzün sorunlarına çözüm arayalım, tartışalım diyoruz. Üniversitelere geniş kapsamlı araştırmalar yaptırıyoruz. Ancak İBB bizi dinlememekte ısrar ediyor. Bunu üzülerek izlemeye devam ediyoruz. İBB bu karardan vazgeçmez ise konuyu kesinlikle yargıya taşıyacağız."

