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İBB’den yeni taksi plakası düzenlemesi! Taksiciler yargıya gidiyor

A Haber
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Giriş: 20.10.2021 09:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistemi yürürlüğe soktu. Taksi plakası satışlarında alıcılara "meslek" şartı getirildi. Artık birden fazla kişi bir araya gelerek taksi plakası da alamayacak. Peki karara taksiciler ne diyor? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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