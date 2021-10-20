20 Ekim 2021, Çarşamba
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İBB’den yeni taksi plakası düzenlemesi! Taksiciler yargıya gidiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistemi yürürlüğe soktu. Taksi plakası satışlarında alıcılara "meslek" şartı getirildi. Artık birden fazla kişi bir araya gelerek taksi plakası da alamayacak. Peki karara taksiciler ne diyor? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.