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Haberler Galeri CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde İstanbul'un sorunlarını çözmek için yapılan projeleri "israf israf" diye karalamaya çalıştı. İmamoğlu ayrıca mevcut hizmetleri hem pasif hale getirdi hem de "tören atmama" adı altında şovlarla megakentin geleceğine büyük darbe vurdu. İstanbul'da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, otoparkta çürümeye terk edildi. Deniz taksilerini çürümeye terk eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, atıl hale getirilmiş deniz taksilerini kullanmak yerine, 50 adet yeni deniz aracı alacaklarını açıklamıştı. Kamuoyu kaderine bırakılmış deniz taksileri yerine yenilerini alacaklarını söyleyen İmamoğlu'na "Bu kıyak kime" diye sordu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 10:46
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

İstanbul'da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı. Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı'nın Yediemin otoparkına götürüldü.

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyir edemeyecek durumda. Kaderine terk edilen, paslanmaya yüz tutmuş 13 deniz taksinin oluşturduğu deniz taksi mezarlığı havadan görüntülendi.

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

İMAMOĞLU'NDAN YANDAŞLARINI ZENGİN EDECEK HAMLE
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deniz taksilerimiz ilk etapta 50 adet olacak. Talebe göre sayıyı arttırabiliriz" dedi. İmamoğlu'nun mevcutta bulunan deniz taksilerini kullanmak yerine pasif hale çekip, yerine yeni taksiler alacaklarını söylemesi kamuoyundan sert tepki aldı. Birçok vatandaş AK Parti'nin her projesine "israf" diyerek karalama operasyonu yapan İmamoğlu'nun bu hamlesini yandaşların zengin etme projesi olarak gördü.


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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

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