CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan israf üzerine israf! İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi! Yandaşları için kesenin ağzını açacak

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde İstanbul'un sorunlarını çözmek için yapılan projeleri "israf israf" diye karalamaya çalıştı. İmamoğlu ayrıca mevcut hizmetleri hem pasif hale getirdi hem de "tören atmama" adı altında şovlarla megakentin geleceğine büyük darbe vurdu. İstanbul'da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, otoparkta çürümeye terk edildi. Deniz taksilerini çürümeye terk eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, atıl hale getirilmiş deniz taksilerini kullanmak yerine, 50 adet yeni deniz aracı alacaklarını açıklamıştı. Kamuoyu kaderine bırakılmış deniz taksileri yerine yenilerini alacaklarını söyleyen İmamoğlu'na "Bu kıyak kime" diye sordu.