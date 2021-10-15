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Son dakika: HSK'dan 13 hakim ve savcı için ihraç kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2021
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Son dakika: HSK’dan 13 hakim ve savcı için ihraç kararı

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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