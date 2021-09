e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen ehliyet sınavları için sonuçlar MEB tarafından açıklanıyor. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte, e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?

EHLİYET SINAVI TARİHLERİ 2021

Not: Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Şu an ülkemizde haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı ve yüz yüze eğitime geçici bir süre ara verildiği için direksiyon sınavları yapılmıyor.