e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet sınav sonuçları bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Ehliyet sahibi olmak isteyenler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen ehliyet sınavları için sonuçlar MEB tarafından açıklanıyor. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte, e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
EHLİYET SINAVI TARİHLERİ 2021
Not: Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Şu an ülkemizde haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı ve yüz yüze eğitime geçici bir süre ara verildiği için direksiyon sınavları yapılmıyor.
Not: Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.
Not: Teorik sınav eğitimleri sürücü kursları tarafından şu an için uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.
Önemli: Teorik sınavlar Hafta içi veya Hafta sonu yapılıyor. Direksiyon sınavlarına ise ara verilmişti. 15 Ocak 2021 Tarihinde MEB tarafından yayınlanan yazıda direksiyon sınavına giren kursiyerler ve direksiyon sınavından görev alan personel sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak ve direksiyon sınavları yapılacak.
ELEKTRONİK SINAV TARİHLERİ NASIL BELİRLENİYOR?
Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.
ELEKTRONİK SINAVA GİRENLER DİREKSİYON SINAVINA NE ZAMAN GİREBİLİR?
Sınav tamamen dijital ortamda yapılmakta ve 1 saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra en yakın tarihte direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.
DİREKSİYON SONUÇLARI HEMEN ÖĞRENİLİYOR MU?
Eskiden direksiyon sınav sonuçlarını gözetmenler kağıt üzerine doldurup akşam sonuçları akşam sürücü kursuna verirken yeni düzenlemeyle birlikte artık direksiyon sınavlarının puanlamaları anında tablet üzerinden yapılacak ve direksiyon sınav sonuçları daha hızlı öğrenilebilecek.
EHLİYET SINAVINA GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 90 TL iken, direksiyon sınav ücreti 130 TL'dir.
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- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
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