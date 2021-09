Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’de canlı yayında son dakika açıklamaları

ÇAVUŞOĞLU: 4 YIL ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZ GELECEĞE TARİHE BİR NOT BIRAKMIŞTI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılış töreni öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi: Bugün 500 yıllık hariciye tarihimizin önemli anlarından birine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. Bundan 4 yıl önce Cumhurbaşkanımız geleceğe tarihe bir not bırakmıştı. Zati devletlerinin yenilikçi vizyonu liderliği olmasaydı bugün böyle bir açılışı yapıyor olamazdık. Sayın Cumhurbaşkanım saygı değer konuklar biz hangi devleti temsil ettiğimizin farkındayız. TC bayrağımızın dalgalandığı her yerde tam buradadır. BM komşu olan Türkevimiz her milletten her insana kucak açacak. Çok taraflılığın kural temelli düzenin sembolü olacak. Artık yeni bir dünya var. Çok kutuplu, uçurumların derinleştiği dijital ve çok sesli bir dünya. Bu yeni dünya yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç duyuyor. Türkiye milli, girişimci, çok yönlü insanı bir dış politika benimsiyor. Sahadaki gücümüzü masadaki becerimizle harmanlıyoruz. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımız, iş dünyamız, turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda laiki ile temsil edilecektir.