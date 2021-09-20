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Prof. Dr. Ali Erbaş’tan New York’ta Yeni Türkevi açılışında dua

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Giriş: 20.09.2021 19:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de Yeni Türkevi'nin açılış töreninde son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan New York'ta muhteşem bir eseri tamamladıklarını ifade ederken "Bu eser ile New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zerafetini yansıtıyoruz" dedi. Türkiye olarak uluslararası barışa aktif katkı sağladıklarını söyleyen Erdoğan, küresel anlamdaki sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarfettiklerini de sözlerine ekledi.
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