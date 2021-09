Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ konferansında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"ASIL MESELE SALGININ DAHA DA DERİNLEŞTİRDİĞİ SORUNLARLA MÜCADELE ETMEKTİR"

İnsanlık son 2 yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geçiriyor. Eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşanıyor. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4,6 milyonu buldu. Her gecenin ardında aydınlık her şerrin gerisinde bir hayır bulunduğuna iman eden insanlar olarak Allah'ın inayetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Tedavi imkanları geliştikçe, aşıya erişim arttıkça inşallah bu hastalık zamanla etkisini yitirecektir.

Asıl mesele salgının daha da derinleştirdiği diğer sorunlarla mücadele etmektir. COVID-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte maskeden solunum cihazına ve ilaca kadar, üretime dayalı her konuda ciddi sıkıntılar yaşandı. Pek çok yerde ve pek çok defa insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakımevlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık.