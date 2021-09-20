Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ konferansında önemli açıklamalar





"İLK DOZ AŞIYA DAHA ULAŞAMAYAN YÜZ MİLYONLARCA İNSAN VAR"

Afrika'dan Asya'ya halen ilk doz aşıya daha ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. Türkiye olarak peygamber efendimizin "insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır" tavsiyesinden hareketle elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdiye kadar elimizdeki imkanları 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla, hatta yurt dışından temin ettiğimiz aşıların bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TURKOVAC'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız hiç endişeniz olmasın.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdikleri aşı sayesinde COVID-19'la mücadeleye verdikleri destek bu süreçte milletimizi gururlandıran bir başka gelişme olmuştur. Bu değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma olan katkıları bakımından çok güzel bir örnektir.

"MÜSLÜMAN OLMANIN GÜZELLİĞİNİ AMERİKAN TOPLUMUNA GÖSTERDİLER"

Amerikan-İslam toplumunun da vakıf ve dernekler eliyle düzenledikleri yardım kampanyalarıyla salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalarından millet olarak memnuniyet duyuyoruz. Gerek vatandaşlarımız gerekse Müslüman kardeşlerimiz hepsi birbirinden kıymetli çalışmalara attılar. Müslüman olmanın güzelliğini hayatlarıyla, duruşlarıyla, Amerikan toplumuna gösterdiler. Sizlerin şahsında tüm kardeşlerimi, tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Sizlerden yardım, ihsan ve dava faaliyetlerinizi artırarak sürdürmenizi bekliyorum.