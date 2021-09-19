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BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı indi

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberinde heyet karşılarken, Başkan Erdoğan'ın kafilesinde çok sayıda isim yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TC-TRK" uçağıyla ABD'ye geldi.

YETKİLİLER KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

ÇOK SAYIDA İSİM KAFİLEDE YER ALDI

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

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