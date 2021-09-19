BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı indi

ÇOK SAYIDA İSİM KAFİLEDE YER ALDI

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.