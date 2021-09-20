Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi Binası'nı inceledi!
Son dakika haberine göre: BM 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.
Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.
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