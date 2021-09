En güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları 17 Eylül 2021! Birbirinden güzel ve özel yazılı resimli Cuma mesajları…

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun. Her an ve her gün dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun…

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

* Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

* "Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin." (Al-i İmran, 200)