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En güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları 17 Eylül 2021! Birbirinden güzel ve özel yazılı resimli Cuma mesajları…

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Giriş Tarihi: 16.09.2021
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En güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları 17 Eylül 2021! Birbirinden güzel ve özel yazılı resimli Cuma mesajları…

En güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları 17 Eylül 2021! Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, aynı zamanda sevdiklerine de Cuma mesajı gönderiyor. Sosyal medya aracılığıyla veya WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlara haberimizden ulaşabilir ve bu mesajları telefonunuza indirebilirsiniz. Cuma, İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin adıdır. Bu anlamlı günde Cuma mesajı göndermek de bir gelenek halini almıştır.

Birbirinden güzel ve özel yazılı resimli Cuma mesajları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sizler için derlediğimiz 17 Eylül 2021 Cuma mesajlarına sayfamızdan ulaşabilir, en güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajlarını görüntüleyebilirsiniz. Cuma günü mesaj göndermek artık bir gelenek halini aldı. Sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla bu mesajları indirmeniz mümkün olabiliyor. İşte; 17 Eylül en güzel anlamlı Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 EYLÜL 2021!

* Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

* Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

* Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar… En güzel günün cuma bayramın olsun…

* Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

* Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar...

* Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

* Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

* Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

* Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar…

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun. Her an ve her gün dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun…

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

* Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

* "Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin." (Al-i İmran, 200)

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