CHP’li Bülent Oğuz’un taciz ettiği kadından kan donduran sözler!

İL BAŞKANI: Yanlış bir şey olmadığını görebilirsin ben görürüm ayrı bir şey ama niye bu kadar benden kaçıyorsun.

KADIN: Ben öyle bir insan değilim

İL BAŞKANI: Benden hiç duydun mu? Başkasıyla olduğumu görsen ben demem zaten.

KADIN: Ben hayat mücadelesinde bir insanım.