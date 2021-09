CHP’li Bülent Oğuz’un taciz ettiği kadından kan donduran sözler!

9 AY BOYUNCA PARAMI YEDİLER

9 ay boyunca o paramı bile onlar yedi. Hem hakkımı vermediler hem de böyle şeylere maruz kaldım. Bu adam kapımın önüne bile geliyordu. Ben asla susmayacağım. Şerefimle ekmek paramı kazanmak istiyordum. Şu an can güvenliğim yok. Bakanlıktan bana ulaştılar. Gerekli çalışmaları başlattıklarını söylediler. Şu an çalışmıyorum. Bazı sitelerde bir kadının ağzına CHP bayrağı asmışlar. Susturulan kadın olarak. Ben bunu kabul etmiyorum.