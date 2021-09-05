CHP’de bir taciz daha! CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’dan çalışan kadına iğrenç taciz

Kadın: Yok, öyle bir şey yok.

CHP İl Başkanı: Nasıl bir şey istiyorsun?

Kadın: Hiçbir şey istemiyorum. O nasıl söz öyle ya 'Bir kere beraber olalım...'

CHP İl Başkanı: Diyorum ki 'Sen belki bu işte ne bileyim yanlış bir şey bulmadığını görebilirsin belki ben yanlış olduğunu görürüm ayrı bir şey ama niye benden bu kadar kaşıyorsun?

Kadın: Ya sizinle alakası yok Başkanım. Ben böyle bir insan değilim....

CHP İl Başkanı: Benden hiç duydun mu? Senin başkasıyla birlikte olduğunu görsem duysam sen gelsen bile ben seni sevdim.

Kadın: Ben kendi hayat mücadelemde bir insanım.

CHP İl Başkanı: Biliyorum, onu görüyorum. Sen yanlış anlama, şöyle düşünme. Ben senden faydalanayım şunu yapayım bunu yapayım değil.

Kadın: Yani? Faydalanmaya çalışıyorsunuz! Doğruya doğru yani.