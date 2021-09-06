CHP'deki taciz skandalında sıcak gelişme! CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz sessizce istifa etti! Soruşturma başlatıldı
Taciz, tecavüz, tehdit ve ihale usulsüzlüklerinin bitmediği CHP'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP yönetimi parti içindeki ahlaksız olaylar karşısında sessizliğe bürünürken, çalışan bir kadını taciz ettiği anların ses kaydı ortaya çıkan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un istifa ettiği öğrenildi. CHP Erzurum İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen savcılık CHP'li Oğuz hakkında soruşturma başlattı.
Sözde kadın haklarının savunucu CHP'de bir taciz skandalı daha patlak verdi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un tacizi ses kaydıyla ortaya çıktı.
ÇAYCILIK YAPAN KADINA İĞRENÇ TACİZ
Daha önce Maltepe, Sultangazi ve Bitlis'te taciz, Malatya Kale'de ise tecavüz skandallarıyla gündeme gelen partide bu kez de Erzurum'da yaşanan skandal patlak verdi. Erzurum İl Başkanlığı'nda çalışan bir kadın uğradığı tacizi anlattı. Çaycılık yapan kadın, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz tarafından taciz edildi. Mağdur kadın taciz anlarını kaydederken, yaşadığı korku dolu anların sesine yansıdığı da duyuldu.
SESSİZCE İSTİFA
CHP'deki bir süre önce ardı ardı yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez skandalın adresi, Erzurum İl Başkanlığı oldu. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un eşinden ayrılan ve geçimini sağlayabilmek için CHP İl Başkanlığı binasında çaycılık yapan bir kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Oğuz çaycı kadınla birlikte olmak istedi.
Kadından istediği yanıtı alamayan Oğuz, kadına sürekli tacizde bulunmaya başladı. Başkan Oğuz'un sözlü tacizlerinden bunalan kadın yaklaşık bir ay önce, Oğuz'un konuşmalarını kayda aldı.
Sabah'ın haberine göre taciz olayı ile ilgili bilgi, CHP Genel Merkezi'ne ulaşınca herhangi bir açıklama yapılmadan sessiz sedasız İl Başkanı Oğuz'un istifası alındı.
İŞTE SKANDAL TACİZDEKİ KONUŞMALAR
Kadın: Başkanım lütfen
CHP İl Başkanı: Lütfen ben de senden rica ediyorum.
Kadın: Telefonumu niye oraya atıyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya
CHP İl Başkanı: Niye beni istemiyorsun?
Kadın: Ya Başkanım, sizinle alakası yok. Böyle bir şeyi istemiyorum yani. Gerçekten öyle bir insan mıyım?
CHP İl Başkanı: Yok değilsin, öyle olsaydı ben sana başından beri söyledim değil mi? Ben de diyorum ki '.... geçmişi siler atarız'
Kadın: He canım başka bir derdiniz var mıydı?
CHP İl Başkanı: Yok
Kadın: Yok, öyle bir şey yok.
CHP İl Başkanı: Nasıl bir şey istiyorsun?
Kadın: Hiçbir şey istemiyorum. O nasıl söz öyle ya 'Bir kere beraber olalım...'
CHP İl Başkanı: Diyorum ki 'Sen belki bu işte ne bileyim yanlış bir şey bulmadığını görebilirsin belki ben yanlış olduğunu görürüm ayrı bir şey ama niye benden bu kadar kaşıyorsun?
Kadın: Ya sizinle alakası yok Başkanım. Ben böyle bir insan değilim....
CHP İl Başkanı: Benden hiç duydun mu? Senin başkasıyla birlikte olduğunu görsem duysam sen gelsen bile ben seni sevdim.
Kadın: Ben kendi hayat mücadelemde bir insanım.
CHP İl Başkanı: Biliyorum, onu görüyorum. Sen yanlış anlama, şöyle düşünme. Ben senden faydalanayım şunu yapayım bunu yapayım değil.
Kadın: Yani? Faydalanmaya çalışıyorsunuz! Doğruya doğru yani.
CHP İl Başkanı: Faydalanmaya çalışmıyorum. Ben sana baştan söyledim dedim ki'hoşuma gidiyorsun' dedim mi demedim mi?
Kadın: (Hayır anlamında ses yapıyor.)
CHP İl Başkanı: Demedim he ciddi mi söylüyorsun? Ya ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun? Ben sana baştan söyledim dedim ki 'çok hoşuma gidiyorsun' Hatta dedim ki 'sen şeytan mısın?' Hoşuma gitmesen ne alakası var?
Kadın: Başkanım öyle bir şey yok?
CHP İl Başkanı: Ya ne var? Zorum ne benim?
Kadın: Bak ne güzel sizinle çalışıyorum?
CHP İl Başkanı: Yine çalış
Kadın: Onca söylentilere rağmen çalışıyorum.
CHP İl Başkanı: Söylenti ne?
Kadın: Yani, beni o kadar çok dışlayanlar oldu. 'Sen orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler bilmem ne yaparlar' bak çok şey söylendi. Beni kimse ilgilendirmedi.
CHP İl Başkanı: Kim söyledi
Kadın: Benim ailem, akrabam yani sizden değil. Adınız çıkmış ya dokuza inmiyor sekize.
CHP İl Başkanı: Neye çıkmış yani neyimiz var?
Kadın: Bir şey yok yani, bir kere öyle şey olmuş.
CHP İl Başkanı: Kaç aydır burada çalışıyorsun?
Kadın: Sekiz aydır
CHP İl Başkanı: Sana hiç yanlış bir şey yaptık mı?
Kadın: Siz yapıyorsunuz. Benim oda numaram herkeste var. Beni kimse rahatsız etmiyor.
CHP İl Başkanı: Yaparlarsa ben ona da müsaade etmem. Bu durumda çok farklı. İnan ki senden önce 3 tane bayanla da çalıştım. Bir tanesine başımı kaldırıp baktığım yok. Sende ayrı bir şey var, çok hoşuma gidiyorsun. Bu ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyorsun. Bugün de bunun için buradayım.
CHP TACİZİ ÖRTBASA ÇALIŞTI
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yetkilileri, taciz olayına CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığını aktardı. CHP'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı belirtilirken, olayın örtbas edilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.
Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş konuyla ilgili olarak CHP yönetimini topa tuttu. Eş yaptığı paylaşımda, "Size kadınlar nasıl güvensin? Bunu yazdım diye CHP düşmanı mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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