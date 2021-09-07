CHP'li Bülent Oğuz tacize 'basit' dedi!
Son dakika haberine göre: CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un partide çaycı kadına yönelik taciziyle ilgili savunması pes dedirtti. Oğuz, taciz konuşmalarıyla ilgili “Basit denilecek konuşmanın dışında hiçbir eylemim olmadı” diyerek kendini savundu.
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un parti il binasında çalışan temizlik ve çay işlerine bakan görevli kadını taciz ettiğine dair ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Skandal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz'un yanında çalışan çaycı kadına yönelik taciz konuşmalarının ses kaydının internette yayınlanmasıyla patlak vermişti.
'ORADA SANA TECAVÜZ EDERLER'
Kayıtlarda kadına "Benimle birlikte ol" diyen Oğuz, kadının "Ben ekmeğimin peşindeyim" sözlerine rağmen tacizini "Çok hoşuma gidiyorsun" diyerek sürdürüyor. Çaycı kadın ise, "Bana, 'Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler' diyenler oldu. Adınız çıkmış 9'a" şeklinde yanıtını veriyor. Yaklaşık bir yıl önce yaşandığı belirtilen taciz olayından sonra çaycı kadın işten ayrılırken, olayın partide duyulmasının ardından ise yaklaşık 2 ay önce Oğuz'un CHP Genel Merkezi'ne istifasını sunduğu belirtildi. Bu arada taciz olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık, tacize uğrayan kadının şikayetiyle ilgili soruşturmada Oğuz'a taciz davası açılması halinde kadının yanında yer alacak.
CHP'li Bülent Oğuz'un kendisine yönelik taciz suçlamasıyla ilgili yaptığı açıklamalar "pes artık" dedirtti.
BASİT KONUŞMAYMIŞ
Taciz konuşmalarını itiraf eden Oğuz, kadınla arasındaki diyaloğun "basit konuşma" olduğunu belirterek, "Bu olaylar, 1 yıl önce malum kişi ile basit denilecek konuşmanın dışında başka hiçbir şey olmamıştır. Benden para talebinde bulunan kişiler, bunu kabul etmemem halinde para karşılığında satacaklarını söyleyip, beni tehdit ettiler. Söz konusu konuşmanın dışında hiçbir eylemim ve hareketim olmadı. Malum şahsın, beni tuzağa düşürmek için önceden ses kaydını benden habersiz açtığını ve kayıt yaptığını öğrenir öğrenmez konuyu yargıya taşıdım" ifadelerini kullandı.
CHP TACİZİ ÖRTBASA ÇALIŞTI
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yetkilileri, taciz olayına CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığını aktardı. CHP'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı belirtilirken, olayın örtbas edilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.
Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş konuyla ilgili olarak CHP yönetimini topa tuttu. Eş yaptığı paylaşımda, "Size kadınlar nasıl güvensin? Bunu yazdım diye CHP düşmanı mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.
SESSİZCE İSTİFA
CHP'deki bir süre önce ardı ardı yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez skandalın adresi, Erzurum İl Başkanlığı oldu. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un eşinden ayrılan ve geçimini sağlayabilmek için CHP İl Başkanlığı binasında çaycılık yapan bir kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Oğuz çaycı kadınla birlikte olmak istedi.
Kadından istediği yanıtı alamayan Oğuz, kadına sürekli tacizde bulunmaya başladı. Başkan Oğuz'un sözlü tacizlerinden bunalan kadın yaklaşık bir ay önce, Oğuz'un konuşmalarını kayda aldı.
Sabah'ın haberine göre taciz olayı ile ilgili bilgi, CHP Genel Merkezi'ne ulaşınca herhangi bir açıklama yapılmadan sessiz sedasız İl Başkanı Oğuz'un istifası alındı.
İŞTE SKANDAL TACİZDEKİ KONUŞMALAR
Kadın: Başkanım lütfen
CHP İl Başkanı: Lütfen ben de senden rica ediyorum.
Kadın: Telefonumu niye oraya atıyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya
CHP İl Başkanı: Niye beni istemiyorsun?
Kadın: Ya Başkanım, sizinle alakası yok. Böyle bir şeyi istemiyorum yani. Gerçekten öyle bir insan mıyım?
CHP İl Başkanı: Yok değilsin, öyle olsaydı ben sana başından beri söyledim değil mi? Ben de diyorum ki '.... geçmişi siler atarız'
Kadın: He canım başka bir derdiniz var mıydı?
CHP İl Başkanı: Yok
Kadın: Yok, öyle bir şey yok.
CHP İl Başkanı: Nasıl bir şey istiyorsun?
Kadın: Hiçbir şey istemiyorum. O nasıl söz öyle ya 'Bir kere beraber olalım...'
CHP İl Başkanı: Diyorum ki 'Sen belki bu işte ne bileyim yanlış bir şey bulmadığını görebilirsin belki ben yanlış olduğunu görürüm ayrı bir şey ama niye benden bu kadar kaşıyorsun?
Kadın: Ya sizinle alakası yok Başkanım. Ben böyle bir insan değilim....
CHP İl Başkanı: Benden hiç duydun mu? Senin başkasıyla birlikte olduğunu görsem duysam sen gelsen bile ben seni sevdim.
Kadın: Ben kendi hayat mücadelemde bir insanım.
CHP İl Başkanı: Biliyorum, onu görüyorum. Sen yanlış anlama, şöyle düşünme. Ben senden faydalanayım şunu yapayım bunu yapayım değil.
Kadın: Yani? Faydalanmaya çalışıyorsunuz! Doğruya doğru yani.
CHP İl Başkanı: Faydalanmaya çalışmıyorum. Ben sana baştan söyledim dedim ki'hoşuma gidiyorsun' dedim mi demedim mi?
Kadın: (Hayır anlamında ses yapıyor.)
CHP İl Başkanı: Demedim he ciddi mi söylüyorsun? Ya ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun? Ben sana baştan söyledim dedim ki 'çok hoşuma gidiyorsun' Hatta dedim ki 'sen şeytan mısın?' Hoşuma gitmesen ne alakası var?
Kadın: Başkanım öyle bir şey yok?
CHP İl Başkanı: Ya ne var? Zorum ne benim?
Kadın: Bak ne güzel sizinle çalışıyorum?
CHP İl Başkanı: Yine çalış
Kadın: Onca söylentilere rağmen çalışıyorum.
CHP İl Başkanı: Söylenti ne?
Kadın: Yani, beni o kadar çok dışlayanlar oldu. 'Sen orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler bilmem ne yaparlar' bak çok şey söylendi. Beni kimse ilgilendirmedi.
CHP İl Başkanı: Kim söyledi
Kadın: Benim ailem, akrabam yani sizden değil. Adınız çıkmış ya dokuza inmiyor sekize.
CHP İl Başkanı: Neye çıkmış yani neyimiz var?
Kadın: Bir şey yok yani, bir kere öyle şey olmuş.
CHP İl Başkanı: Kaç aydır burada çalışıyorsun?
Kadın: Sekiz aydır
CHP İl Başkanı: Sana hiç yanlış bir şey yaptık mı?
Kadın: Siz yapıyorsunuz. Benim oda numaram herkeste var. Beni kimse rahatsız etmiyor.
CHP İl Başkanı: Yaparlarsa ben ona da müsaade etmem. Bu durumda çok farklı. İnan ki senden önce 3 tane bayanla da çalıştım. Bir tanesine başımı kaldırıp baktığım yok. Sende ayrı bir şey var, çok hoşuma gidiyorsun. Bu ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyorsun. Bugün de bunun için buradayım.
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