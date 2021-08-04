Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ortak yayında A Haber’e özel son dakika açıklamaları

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Valilerimize zarar tespiti konusunda gerekli talimatı verdik.

(Rize'de sel felaketi) Konutları TOKİ olarak 1 yıl içinde bitirip teslim edeceğiz.

187 yangın çıktı, şu an 15 noktada yangın devam ediyor.

Alevlet termik santrale ilerliyor. Aşırı bir rüzgar olmasa söndürmek daha kolay olacak.

Yalan terörü estiriliyor. Şu an bölgede 20 uçak var.

Belediyeler şehirlerden birinci derece sorumlu

Sahada yangınla mücadele sürürken hasar tespit ediliyor.

Bakanlarıma dönmeyin bölgede çalışın talimatı verdim.

Orman yangınları Covid-19 gibi bir tehdittir.

(Muhalefetin yangın üzerinden siyaseti) Yalan terörü yapıyorlar, dürüst ve samimi olsunlar

Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.

(Muhalefete) Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok.

(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok."

Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var.

(THK hakkındaki iddialar) Uçaklar pert olmuş halde

Ayrıntılar geliyor...