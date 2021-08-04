Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ortak yayında A Haber'e özel son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin sorularını son dakika olarak canlı yanıtlıyor. Başkan Erdoğan son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar merak edilen çok sayıda konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Başkan Erdoğan ülkemizde son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar merak edilen çok sayıda konuya değiniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Valilerimize zarar tespiti konusunda gerekli talimatı verdik.
(Rize'de sel felaketi) Konutları TOKİ olarak 1 yıl içinde bitirip teslim edeceğiz.
187 yangın çıktı, şu an 15 noktada yangın devam ediyor.
Alevlet termik santrale ilerliyor. Aşırı bir rüzgar olmasa söndürmek daha kolay olacak.
Yalan terörü estiriliyor. Şu an bölgede 20 uçak var.
Belediyeler şehirlerden birinci derece sorumlu
Sahada yangınla mücadele sürürken hasar tespit ediliyor.
Bakanlarıma dönmeyin bölgede çalışın talimatı verdim.
Orman yangınları Covid-19 gibi bir tehdittir.
(Muhalefetin yangın üzerinden siyaseti) Yalan terörü yapıyorlar, dürüst ve samimi olsunlar
Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.
(Muhalefete) Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok.
(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok."
Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var.
(THK hakkındaki iddialar) Uçaklar pert olmuş halde
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
Öncelikle son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selin ardından hemen Rize'ye gittik. Vatandaşlarla bir araya geldik. Günü birlikte olsa Rize'den Arhavi'ye geçtik. Oradaki vatandaşlarımızla bir adeta miting türü buluşmamız oldu. Gerek esnaf gerek oradaki selin oradaki istila ettiği evlerin durumu üzücüydü. Valilerimize zarar tespitlerinin yapılması yönünde talimat verdik. Hem ayni hem nakdi yönde hızlı hareket etmek için. Valilerimizden gerek Artvin gerek Rize'de hızlı hareket etmelerini istedik.
ÖDEMELER BAŞLIYOR
Ödemelerin hemen başlanması talimatını verdik. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. 1 yıl içerisinde de TOKİ olarak bu konutları bitirip, Arhavi'de buradaki konutların sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz.
15 YANGIN DEVAM EDİYOR
Yangında sekizinci gün. Tüm şiddetiyle devam ediyor. Yangında otellerde kalanlar var. Tahliye çalışmalarını gerçekleştirdik. Denizden ve karadan tahliye çalışmalarını yaptık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında.
TERMİK SANTRAL YANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
Örneğin şu anda ülkemizin önemli iş adamlarının sahip olduğu Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunalarla mcücadele etmiyoruz.
TOPLAM UÇAK SAYISI 20
Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var.
Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir.
8 ŞEHİDİMİZ VAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.
"RUSYA BİZE 3 UÇAK, 4 HELİKOPTER GÖNDERDİ"
2002'de su ikmal aracı hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok. 2021'de 2170 adet var. 2002'de 14 adet 21 ton kapasiteli uçak var. 2021'de 682 adet bu noktada iş makinesi var. Bütün bunlarla beraber yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz.
Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıpta Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi.
DESTEK NASIL SAĞLANACAK?
Öncelikle az önce Elazığ'ı gördünüz. Onun öncesinde Van var. Birçok depremle karşı karşıya kaldık. Bütün yıkılan yerleri sıfırladık. TOKİ ile yepyeni konutlar yaptık, vatandaşlarımıza verdik. Son 19 yılda afetlerle mücadelede profesyonel yaklaşım sergiledik. Yangın ortamında bile 'Başkanımıza güveniyoruz' diyorlar.
Bu depremden sele birçok hadisede tecrübe ettik. Bu tecrübe neticesinde afet bölgesindeki birçok çalışmayı hızlı şekilde yürütebiliyoruz. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Zaman kaybımız yok.
Biz şunu da yapıyoruz; hemen evini bul, eve yerleş. Kiranı da biz ödeyeceğiz. 50 bin liralık da evin içini donatmak için destek vereceğiz. Muhalefetin bundan haberi var mı? Ben gerekli talimatları verdim. Evin içini hemen donatacaksınız. Ayni de olur nakdi de. Vatandaş bunu gördüğünde bile 'Evim yandı gitti ama devlet benim yanımda yerimi aldı' der.
"BAKANLARIMA TALİMAT VERDİM"
Bizim bir talihsizliğimiz var. Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Bunu bir kenara koymak mümkün değil. ABD, Rusya ve Kanada'da bu kadar yer yanar; ama böyle bir şey olmaz. Onlar iktidarın yanında yer alır. Bizde bu yok. Biz şu anda iktidarız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizim YAŞ toplantımız vardı. Dışişleri ve İçişleri Bakanımıza siz gelmeyin dedim. Bu arkadaşlarım 8 gündür tamamen bölgedeler. Orada yattılar, orada kalktılar.
Biz dertliyiz, bizim bir derdimiz var. Bu yerler yanıyorsa, bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden geleni yapacağız. 19 yılda belli bir tecrübe edindik. Bizden öncekilerden edindiğimiz tecrübeler de var. Dolayısıyla dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu konuyla ilgili dünyada neler oluyor bitiyor yakından takip ediyoruz. Siyasetin içinde 40 yıl sadece benim tecrübem var. Arkadaşlarımın arasında nice yetişmiş kişiler var. Hep beraber ortaya bir çalışma koyuyoruz. Orman yangınları, Kovid-19 gibi bir tehdittir. Hatta terördür.
Daha yeni yalan terörü dedim. Kim yapıyor bunu? Muhalefet... Dürüst ve samimi olsunlar.
Hayvanları zarar gören vatandaşlarımızın ödemelerini yapacağız. Küçükbaş ise küçükbaş, büyükbaş ise büyükbaş... Manavgat'ın köylerine gittik. 'Hiç üzülmeyin. Nasıl ki traktörler sahiplerine gelecekse, sizin hayvanlarınız da size gelecek.' dedim.
'YANAN ALANLAR TURİZME AÇILACAK' İDDİALARINA YANIT
Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var; Ben Kültür ve Turizm Bakanımıza böyle bir yetki vermedim. Ne başbakanlık döneminde böyle bir yetki verdim, ne de Cumhurbaşkanlığım döneminde şimdiki Kültür Bakanıma verdim.
Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin. Buradaki belediyeler CHP2li belediyeler. CHP'li belediyeler olarak; burada imar planlamalarını yaparken, ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin. Bu konuyla ilgili olarak da AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkılan yerlerden haberin yok mu?
19 yıl içerisinde 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Hala da dikmeye devam ediyoruz. Bu yanan yerler; böyle kalmayacak. Hemen anında dikeceğiz. Ağaç dikimine teşvik ediyoruz. Bazen okuldaki çocuklarımızla seferberlik ilan ediyoruz, fidan dikiyoruz."
ORMAN YANGINLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ İZİ
Bu endişeyi en başından beri taşıdık. Bunun altından bir şeyler çıktı. Tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların da olduğunu tespit ettik. Bütün polis teşkilatımız, istihbaratımız bunun incelemelerini yapıyor. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız. Burada canlılar yandı.
Ortada bir cinayet var. Bir taraftan telefat var, bir de o ormanlar özellikle arılarımızın en çok üretim yaptığı ormanlar. Marmaris bu konuda meşhurdur. Bunları bir kenara koymamız mümkün değil. Yangınlar ilgili her türlü ihbar, belge ve bilgi jandarma ve istihbaratımız tarafından etraflıca inceleniyor. Devam eden soruşturmaların neticelerini kamuoyu ile paylaşacağız.
TERMİK SANTRALİ YANGINIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ
Sen bölgede helikopter yok derken arkandan geçiyor. Azami 10 saniyede depoyu dolduruyor. Hemen müdahale ediyor. Farklı helikopterlerimiz var. Özellikle bunlar, yangın göletlerinden rahatlıkla su alabiliyor. Uçağın alması mümkün değil. Bu iş bir CHP zihniyetinin işi değil. Şu 19-20 yıllık süreç içerisinde bunları inşa ettik. Bugünlere gelindi. Bu yılın yangını bizim tarihimizde olmuş bir yangın değil. Bu en büyüğü. Biz şu anda 8'inci gündeyiz. ABD'de 2 ay sürüyor. Rusya ve Kanada'da da böyle. Daha uzun süren yangınlar var. Şu an Termik Santral yangınıyla karşı karşıyayız. İnşallah oraya sırayet etmeden kontrol altına alırız. Yatağan Termik Santrali sıradan bir yer değil. Bunlar bütün bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor.
THK HAKKINDAKİ İDDİALAR
Bunlar Türk Hava Kurumu'na talip olmuşlar. Peki buradaki uçakların şu anki durumu nedir? Uçaklar pert olmuş halde. Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette. Bir de çok amaçlı uçaklardan almamız söz konusu.
HELP TURKEY KONUSUNDA HAKİKATİ GÖRENLER ELİNİN TERSİ İLE İTİYOR
Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar, güçlüyüz. Onun karşısında da güçlü Türkiye diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu. Türkiye artık özellikle de savunma sanayiinde çok farklı bir yere geldi.
Daha Başbakan olmamıştım. Seçim kazanmıştık. Bush o zaman ABD'de iş başındaydı. Kendisine 'Biz ortağız. Ama terörle mücadelede bize İHA bile vermiyorsunuz' dedim. Bizim terör örgütleriyle mücadelede buna ihtiyacımız var. Dışişleri Bakanı ise '48 saat içerisinde İHA'lardan Türkiye'ye vereceksiniz' dedi. Geçici bri sürede olsa İHA'lardan verdiler. Bu, daha sonra bize BAYKAR'ı geliştirmemizi sağladı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Biz dimdik buradayız Yalanla yıkılmayız. Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye var.
Hakikati görenler elinin tersi ile itiyor. Onlar ne derse desin biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.
HANGİ ÜLKELERDEN DESTEK GELDİ?
Bildiğim kadarıyla sayı 50'nin üzerinde... Uluslararası gerek devlet gerek kuruluş desteklerini bildirdiler. Burada en önemlisi Azerbaycan. 200'e yakın itfaiyecisini bize gönderdi. Bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda askeri ile burada mücadele ediyorlar. Bir tane bakımdan çıkacak Amfi-B uçağından bahsetti bana Aliyev. Onu da gönderecek. Rusya 3 uçak, 4 helikopter, İran 1 uçak, 2 helikopter, Ukrayna 3, İspanya 2, Hırvatistan 1 uçak gönderdi.
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